Пожар в «Зимней вишне» стал самой частой темой интернет-запросов в Казани 

В списке самых популярных тем среди казанских пользователей сети Интернет в период с 26 марта по 1 апреля отмечены трагедия в Кемерово, матч «Ак барса» и «Трактора», а также отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области. Рейтинг составила компания «Яндекс» по итогам анализа поисковых запросов. Кроме того, в топе запросов матч сборных России и Франции по футболу, а также смерть основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди и вербное воскресенье. Также казанские пользователи искали информацию о смерти актера Олег Анофриева и уточняли, когда состоится премьера компьютерной игры «Far Cry 5». Наконец, жители столицы Татарстана после трагедии в Кемерово уточняли информацию о пожаре в казанском торговом центре «Адмирал» и вспоминали хроники трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь».