Инвалид-колясочник три дня взбирался на Эверест на руках

Житель Австралии Скотт Дулан имеет парализованные ноги и для передвижения ему необходима инвалидная коляска, но это не помешало ему взобраться на Эверест. Его путешествие длилось 10 дней, и за это время мужчина сумел подняться на руках на высоту более 5,3 тысячи метров непосредственно над уровнем моря. Скотт Дулан лишился возможности ходить и вынужден передвигаться только посредством использования инвалидной коляски. Однако мужчина решил доказать себе и миру, что любая цель или задача может оказаться достижима и достигнута упорством, поэтому он забрался на Эверест, используя для этого только свои руки.

Он начал подготовку к восхождению и за 8 месяцев упорного труда смог достичь необходимой физической выносливости. Изначально он планировал дойти до вершины на инвалидной коляске, но на 7 день его путешествия она попросту сломалась. В итоге он принял решение преодолеть оставшееся ему расстояние на руках, что заняло еще три дня. За такое восхождение Дуглас получил порядка 70 тысяч долларов, которые были обещаны ему согласно заключенному предварительно контракту с компанией по производству одежды. Однако его стимулом к свершению стали не только деньги, а также желание доказать физическую и духовную силу человека.]]>