Скандал в военном госпитале им. А. Вишневского

Не исключено, что 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А. Вишневского скоро должен будет занять круговую оборону от тех информационных атак, что «прилетают» в последние несколько лет. Об этом информирует издание «Суть событий»

Ну, если не сам госпиталь, то его начальник, коим является генерал-майор Александр Есипов. Кому же он перешел дорогу — вопрос не праздный, ведь не каждому из военных госпиталей приходится оказываться под таким прессингом, а указанное учреждение — одно из ведущих лечебных в стране, а не просто рядовой госпиталь.

Как повод для таких «наездов» называется скандальная ситуация, произошедшая в 3-м ЦВКГ в 2015 год, когда трем должностным лицам учреждения (замначальника госпиталя Сергею Свистунову , начальнику приемного отделения Аветису Мелконяну и начальнику 54-го отделения учреждения Дмитрию Мокрицкому ) предъявили обвинения в систематическом вымогательстве денег за оказание медицинских услуг, получателями которых становились пациенты, платившие «мимо кассы». В итоге в феврале 2017 года обвиняемых военный суд приговорил к различным срокам заключения и штрафам.

На этом бы и замять ситуацию. Но нет. Видимо, кто-то считает, что к той «честной компании» должен бы присоединиться и начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук Александр Есипов. А может, кому-то понадобилась его генеральская должность.

Стоит отметить, что среди фигурантов дела оказались люди, которых в госпиталь привел именно Есипов. Наверное, не нужно полагать, что он ничего не знал и не пользовался результатами «дополнительных медуслуг» своих подчиненных.

Во время самого разгара описываемого скандала Александр Есипов был полковником, и, несмотря на ситуацию, генеральское звание ему все же досталось. А вместе с ним и наградной пистолет. А скандал с этим не угас, и различные «наезды» продолжали поступать.

Например, оказалось, что в собственности у генерала есть домик в подмосковном коттеджном поселке «Княжье озеро» общей площадью 2 500 кв. м. А площадь участка, на котором он стоит, — 10 990 кв. м. Кадастровая стоимость такого имения оценивается в 30 267 992 рублей. Кроме того, есть сведения, что на «черный день» у генерала «припрятаны» еще четыре земельных участка в Московской области размерами от 2 000 до 4 000 кв. м, три квартиры в Красногорске , где и расположен 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А. Вишневского. Но это все у него якобы оформлено на родных.