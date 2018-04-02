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Скандал в военном госпитале им. А. Вишневского
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Скандал в военном госпитале им. А. Вишневского 

Вести Подмосковья 46 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Не исключено, что 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А. Вишневского скоро должен будет занять круговую оборону от тех информационных атак, что «прилетают» в последние несколько лет. Об этом информирует издание «Суть событий».
Ну, если не сам госпиталь, то его начальник, коим является генерал-майор Александр Есипов. Кому же он перешел дорогу — вопрос не праздный, ведь не каждому из военных госпиталей приходится оказываться под таким прессингом, а указанное учреждение — одно из ведущих лечебных в стране, а не просто рядовой госпиталь.
Как повод для таких «наездов» называется скандальная ситуация, произошедшая в 3-м ЦВКГ в 2015 год, когда трем должностным лицам учреждения (замначальника госпиталя Сергею Свистунову, начальнику приемного отделения Аветису Мелконяну и начальнику 54-го отделения учреждения Дмитрию Мокрицкому) предъявили обвинения в систематическом вымогательстве денег за оказание медицинских услуг, получателями которых становились пациенты, платившие «мимо кассы». В итоге в феврале 2017 года обвиняемых военный суд приговорил к различным срокам заключения и штрафам.
На этом бы и замять ситуацию. Но нет. Видимо, кто-то считает, что к той «честной компании» должен бы присоединиться и начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук Александр Есипов. А может, кому-то понадобилась его генеральская должность.
Стоит отметить, что среди фигурантов дела оказались люди, которых в госпиталь привел именно Есипов. Наверное, не нужно полагать, что он ничего не знал и не пользовался результатами «дополнительных медуслуг» своих подчиненных.
Во время самого разгара описываемого скандала Александр Есипов был полковником, и, несмотря на ситуацию, генеральское звание ему все же досталось. А вместе с ним и наградной пистолет. А скандал с этим не угас, и различные «наезды» продолжали поступать.
Например, оказалось, что в собственности у генерала есть домик в подмосковном коттеджном поселке «Княжье озеро» общей площадью 2 500 кв. м. А площадь участка, на котором он стоит, — 10 990 кв. м. Кадастровая стоимость такого имения оценивается в 30 267 992 рублей. Кроме того, есть сведения, что на «черный день» у генерала «припрятаны» еще четыре земельных участка в Московской области размерами от 2 000 до 4 000 кв. м, три квартиры в Красногорске, где и расположен 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А. Вишневского. Но это все у него якобы оформлено на родных.
Вопрос: почему такой ситуацией до сих пор не заинтересовались правоохранители? Может, стоит попробовать копнуть глубже? Но в этом всем есть и другой немаловажный вопрос тоже: кто стоит за всеми этими информационными нападками на начальника военного госпиталя? Доподлинно этого не известно. По одной из версий, большой интерес к этой теме проявляет сам заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Зачем ему это нужно? Ответ может быть прост: пока что на должности начальника Филиала №1 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени А. Вишневского находится полковник медицинской службы Андрей Мешков, являющийся родственником (возможно, зятем) Дмитрия Булгакова, мечтающий стать генералом. А, как известно, чего любящий отец не готов сделать для своей любимой дочери? А если уж брать такие высоты, то лично ему придется несколько поторопиться, ведь времени у Д. Булгакова, видимо, не так много: в 2018 году ему уже исполнится 64 года, а сделать зятя генералом надо еще успеть.
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