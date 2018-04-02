Серия об оренбургском пуховом платке стала призером международного конкурса

По словам участников съемки, документальный проект всколыхнул не только непосредственных героев, но и всех жителей села и района. Этот проект помог местному населению поверить, что дело, которым они занимаются «кому-то интересно».

«Для нас эти съемки были так важны, потому что народ поверил, что это кому-то интересно, мы ведь живем очень далеко. Среди наших мастеров есть просто волшебники, мастера искусств просто», — рассказала агентству вязальщица Гульсылу-ханум Амирова.

Сам автор проекта признается, что во время работы находил удовольствие в том, что следил за красотой повседневной жизни людей, делающих свое дело с любовью.

Владимир Песня, автор проекта:

«Если бы все делали так, мир был бы куда лучшим местом, чем он есть сейчас».