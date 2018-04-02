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Серия об оренбургском пуховом платке стала призером международного конкурса
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Серия об оренбургском пуховом платке стала призером международного конкурса 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Документальная серия фотографий специального фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Владимира Песни получила поощрительную премию жюри международного конкурса фотожурналистики The Best of Photojournalism 2018. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Черно-белую серию о создании оренбургского пухового платка «Начало пухового пути» Владимир Песня снимал в селе Татарский Саракташ Оренбургской области.
По словам участников съемки, документальный проект всколыхнул не только непосредственных героев, но и всех жителей села и района. Этот проект помог местному населению поверить, что дело, которым они занимаются «кому-то интересно».
«Для нас эти съемки были так важны, потому что народ поверил, что это кому-то интересно, мы ведь живем очень далеко. Среди наших мастеров есть просто волшебники, мастера искусств просто», — рассказала агентству вязальщица Гульсылу-ханум Амирова.
Сам автор проекта признается, что во время работы находил удовольствие в том, что следил за красотой повседневной жизни людей, делающих свое дело с любовью.
Владимир Песня, автор проекта:
«Если бы все делали так, мир был бы куда лучшим местом, чем он есть сейчас».
Международный конкурс фотожурналистики The Best of Photojournalism проходит под эгидой Национальной Ассоциации Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США). Конкурс был организован фотожурналистами для фотожурналистов. Он входит в число престижных профессиональных международных конкурсов.
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