Серия об оренбургском пуховом платке стала призером международного конкурса 

Документальная серия фотографий специального фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Владимира Песни получила поощрительную премию жюри международного конкурса фотожурналистики The Best of Photojournalism 2018. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Черно-белую серию о создании оренбургского пухового платка «Начало пухового пути» Владимир Песня снимал в селе Татарский Саракташ Оренбургской области