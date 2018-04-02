Ещё
В библиотеке на Трофимова прошла встреча с паралимпийцем Игорем Волковым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке на Трофимова прошла встреча с паралимпийцем Игорем Волковым 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 121 Южнопортового района, которая расположена на улице Трофимова, 28 марта прошло мероприятие «Спорт и вредные привычки несовместимы». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— В рамках данного мероприятия в библиотеке прошла встреча детей— сирот центра содействия семейному воспитанию «Спутник» с паралимпийцем Игорем Волковым, — отметил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Трофимова, дом 15. (вт)
Управа Южнопортового района: последние новости
На дублере Южнопортовой улицы восстановили дорожное покрытие Ученики одной из школ Южнопортового провели занятия на базе колледжа имени Вострухина На улице Трофимова выполнили работы по ремонту канализационного люка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заподозрили в «захвате» линий связи506
В Сочи горит пятиэтажный дом122
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки262
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня4
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение