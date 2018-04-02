В библиотеке на Трофимова прошла встреча с паралимпийцем Игорем Волковым 

В библиотеке № 121 Южнопортового района, которая расположена на улице Трофимова, 28 марта прошло мероприятие «Спорт и вредные привычки несовместимы». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— В рамках данного мероприятия в библиотеке прошла встреча детей— сирот центра содействия семейному воспитанию «Спутник» с паралимпийцем Игорем Волковым, — отметил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Трофимова, дом 15. (вт)