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Начальника штаба народной дружины Митина отметили наградой префектуры
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Начальника штаба народной дружины Митина отметили наградой префектуры 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В штабе народной дружины Северо-Западного округа столицы, расположенном на ул. Мещерякова, дом 8, корп.16, состоялась торжественная церемония награждения.
За большой личный вклад в обеспечение общественного порядка и активное участие в жизни округа, а также по случаю 25-летнего юбилея со дня образования Московской городской народной дружины благодарности префекта получили: начальник окружного штаба Владимир Чистяков; начальник штаба района Куркино Сергей Максимов; начальник штаба района Южное Тушино Олег Плотников; начальник штаба района Северное Тушино Юрий Пинчук и начальник штаба народной дружины Митина Николай Кривенок.
Сегодня в СЗАО более 1200 дружинников помогают полиции обеспечивать охрану правопорядка. Сотрудники патрулируют жилые районы, а также следят за порядком на общегородских и спортивных мероприятиях. Вступить в ряды дружины может любой желающий, достигший 18-летнего возраста. (ср)
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