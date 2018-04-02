Начальника штаба народной дружины Митина отметили наградой префектуры

В штабе народной дружины Северо-Западного округа столицы, расположенном на ул. Мещерякова, дом 8, корп.16, состоялась торжественная церемония награждения.

За большой личный вклад в обеспечение общественного порядка и активное участие в жизни округа, а также по случаю 25-летнего юбилея со дня образования Московской городской народной дружины благодарности префекта получили: начальник окружного штаба Владимир Чистяков ; начальник штаба района Куркино Сергей Максимов ; начальник штаба района Южное Тушино Олег Плотников ; начальник штаба района Северное Тушино Юрий Пинчук и начальник штаба народной дружины Митина Николай Кривенок.

Сегодня в СЗАО более 1200 дружинников помогают полиции обеспечивать охрану правопорядка. Сотрудники патрулируют жилые районы, а также следят за порядком на общегородских и спортивных мероприятиях. Вступить в ряды дружины может любой желающий, достигший 18-летнего возраста. (ср)