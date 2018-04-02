АВТОВАЗ утвердил нового руководителя финансового блока

Совет директоров АВТОВАЗа утвердил кандидатуру нового исполнительного вице-президента по финансам ПАО «АВТОВАЗ» — со 2 апреля 2018 года им станет Алексей Бобров . Ранее эту должность занимал Штефан Мауэрер , который принял решение продолжить свою карьеру вне Группы АВТОВАЗ и до 1 мая 2018 года будет работать в должности старшего советника президента ПАО «АВТОВАЗ».

Алексей Бобров родился в 1977 году, закончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1999-м. С 1999 по 2010 год он занимал управляющие должности в сфере финансов и аудита в московском офисе Ernst & Young, а также в офисах Lafarge в Москве и Париже. В 2010 году Алексей Бобров перешел в компанию Michelin Group на должность финансового директора Michelin Russia, затем был повышен до финансового директора Michelin Eastern Europe. В январе 2017 года он занял позицию главного финансового директора в дочерней компании Michelin — Euromaster ( Клермон-Ферран ), которая управляет сетью из более чем 2 тысяч шинных и технических дилерских центров в 17 странах Европы. Женат, воспитывает двух дочерей.

«Я хочу поблагодарить господина Маурэра за работу финансового блока во время кризисных лет и его большой вклад в текущее восстановление компании. Я желаю Штефану удачи в его дальнейшей карьере», — заявил президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор

По его словам, Алексей Бобров, имеющий большой опыт в стратегической и оперативной работе, будет одним из ключевых участников реализации среднесрочного плана развития компании и обеспечит дальнейшее улучшение ее финансовых показателей.