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АВТОВАЗ утвердил нового руководителя финансового блока
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АВТОВАЗ утвердил нового руководителя финансового блока 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Совет директоров АВТОВАЗа утвердил кандидатуру нового исполнительного вице-президента по финансам ПАО «АВТОВАЗ» — со 2 апреля 2018 года им станет Алексей Бобров. Ранее эту должность занимал Штефан Мауэрер, который принял решение продолжить свою карьеру вне Группы АВТОВАЗ и до 1 мая 2018 года будет работать в должности старшего советника президента ПАО «АВТОВАЗ».
Алексей Бобров родился в 1977 году, закончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1999-м. С 1999 по 2010 год он занимал управляющие должности в сфере финансов и аудита в московском офисе Ernst & Young, а также в офисах Lafarge в Москве и Париже. В 2010 году Алексей Бобров перешел в компанию Michelin Group на должность финансового директора Michelin Russia, затем был повышен до финансового директора Michelin Eastern Europe. В январе 2017 года он занял позицию главного финансового директора в дочерней компании Michelin — Euromaster (Клермон-Ферран), которая управляет сетью из более чем 2 тысяч шинных и технических дилерских центров в 17 странах Европы. Женат, воспитывает двух дочерей.
«Я хочу поблагодарить господина Маурэра за работу финансового блока во время кризисных лет и его большой вклад в текущее восстановление компании. Я желаю Штефану удачи в его дальнейшей карьере», — заявил президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор.
По его словам, Алексей Бобров, имеющий большой опыт в стратегической и оперативной работе, будет одним из ключевых участников реализации среднесрочного плана развития компании и обеспечит дальнейшее улучшение ее финансовых показателей.
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