Марк Цукерберг назвал Тима Кука лгуном

Кук назвал сложившуюся ситуацию «ужасно» и назвал, что настолько плоха, что выйти их нее может помочь лишь «жесткое и хорошо продуманное регулирование». Только так пользователи Facebook смогут избежать повторения подобного инцидента в будущем.

Тиму Кук задали прямой вопрос: «Чтобы лично вы делали, если бы ваша компания оказалась в подобной ситуации»? На что СЕО Apple ответил: «Я бы в ней попросту никогда не оказался».

Спустя несколько дней прокомментировать скандал с Facebook решил и СЕО социальной сети Марк Цукерберг.

Он назвал слова Кука «смешными», отметив, что в отличие от Apple, социальная сеть работает бесплатно и не «служит богатым людям».

Если бы вы действительно разделяли позицию Apple, то компания сделала бы свою продукцию более дешевой.

Так или иначе, мнение каждого главы крупнейших корпораций по-своему верно. Вопрос лишь в том, что в сливе данных сегодня замешана именно Facebook. Но ведь мы с вами cjdctv не знаем всей «кухни» Apple.