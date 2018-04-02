Заслуженный артист России выступит в Органном зале Щаповского

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Концерт «Юбилейные даты» состоится 14 апреля в Органном зале имени Народного артиста России Олега Янченко в поселении Щаповское.

Отметим, что разные приглашенные музыканты выступают в Органном зале на регулярной основе. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Щапово, дом №13.