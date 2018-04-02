Ещё
Заслуженный артист России выступит в Органном зале Щаповского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заслуженный артист России выступит в Органном зале Щаповского 

Префектура ТиНАО города Москвы 38 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Концерт «Юбилейные даты» состоится 14 апреля в Органном зале имени Народного артиста России Олега Янченко в поселении Щаповское.
— Для посетителей свои композиции исполнит Заслуженный артист России, солист Московской государственной академической филармонии имени Петра Чайковского, профессор кафедры органа и клавесина Алексей Семенов. Он сыграет произведения Антонио Вивальди и Юрия Буцко, — рассказал сотрудник культурного учреждения.
Отметим, что разные приглашенные музыканты выступают в Органном зале на регулярной основе. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Щапово, дом №13.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Более пяти площадок открылось в рамках программы по активному долголетию в Рязановском Турнир по шашкам состоялся в поселении Марушкинское Детские и спортивные площадки приведут в порядок в поселении Внуковское
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США45
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки183
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию45
Трамп предложил Путину встретиться256
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение