Заслуженный артист России выступит в Органном зале Щаповского 

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Концерт «Юбилейные даты» состоится 14 апреля в Органном зале имени Народного артиста России Олега Янченко в поселении Щаповское.
— Для посетителей свои композиции исполнит Заслуженный артист России, солист Московской государственной академической филармонии имени Петра Чайковского, профессор кафедры органа и клавесина Алексей Семенов. Он сыграет произведения Антонио Вивальди и Юрия Буцко, — рассказал сотрудник культурного учреждения.
Отметим, что разные приглашенные музыканты выступают в Органном зале на регулярной основе. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Щапово, дом №13.