Умерла бывшая жена Нельсона Манделы

Ветеран борьбы с апартеидом и экс-жена бывшего президента ЮАР Винни Мандела скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает CNN.

В середине 1990-ых годов Винни Мандела занимала в ЮАР пост заместителя министра искусств, культуры, науки и технологии. Также она возглавляла лигу Африканского национального конгресса женщин. И была членом Национального исполнительного комитета АНК. Мандела была известна, как один из ведущих противников «белого» правительства в ЮАР.

Ранее сообщалось, что Винни Манделу госпитализировали с почечной инфекцией.