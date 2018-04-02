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Умерла бывшая жена Нельсона Манделы
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Умерла бывшая жена Нельсона Манделы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Ветеран борьбы с апартеидом и экс-жена бывшего президента ЮАР Винни Мандела скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает CNN.
В середине 1990-ых годов Винни Мандела занимала в ЮАР пост заместителя министра искусств, культуры, науки и технологии. Также она возглавляла лигу Африканского национального конгресса женщин. И была членом Национального исполнительного комитета АНК. Мандела была известна, как один из ведущих противников «белого» правительства в ЮАР.
Ранее сообщалось, что Винни Манделу госпитализировали с почечной инфекцией.
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