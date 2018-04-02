Ещё
Потеря потерь: почему в Ярославле отключили радио «Серебряный дождь»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потеря потерь: почему в Ярославле отключили радио «Серебряный дождь» 

76.ru 52 минуты назад
Фото: 76.ru
Вчера в Ярославле на частоте 101,1 Fm стало тихо — закончила вещание радиостанция «Серебряный дождь».
— Потеря потерь! — пишут в группе радиостанции её поклонники.
За поддержку слушателей благодарит радиоведущий этой станции в Ярославле Владимир Игнатов.
— Друзья, спасибо вам за добрые слова и такой живой отклик на произошедшее. К сожалению, моё положение сейчас сродни положению заложника. Я должен озвучить требования сторон, но не очень понимаю, кто что хочет. Официальная версия — это расторжение договора на вещание. То, что могу сказать точно — никаких политических причин в этом закрытии нет. Это чисто коммерческие разногласия, — написал в группе радио Игнатов.
Вещание в Ярославле «Серебряный дождь» возобновил в 2013 году. Теперь радиостанцию можно послушать только в интернете.
76.ru: последние новости
В Ярославле стилист Сергей Зверев возложил цветы к Вечному огню и удивил проходившую мимо женщину Боимся «Зимней вишни»: ярославцы просят закрыть все бары в подвалах «Чайка» всё. В Ярославле полностью снесли самый известный долгострой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США45
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки183
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию45
Трамп предложил Путину встретиться256
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение