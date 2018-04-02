Белорусские журналисты проедут по местам Богдановича и Горького

Журналисты белорусских и союзных СМИ посетят памятные места в России , связанные с именами Максима Богдановича и Максима Горького, сообщает телеграфное агентство БЕЛТА.

Об этом на пресс-конференции в Минске рассказала помощник государственного секретаря Союзного государства Елена Овчаренко . С ее слов, пресс-тур начнется в Ярославле , где представители СМИ побывают в музее Максима Богдановича. Затем часть маршрута будет пролегать по Волге, а финиширует он в Нижнем Новгороде, где участники пресс-тура посетят музей Максима Горького. Здесь в свое время бывали Богдановичи, здесь зародилась и продолжалась дружба семей.

В Ярославле бережно хранят память о Максиме Богдановиче, потому что именно здесь он состоялся как национальный белорусский поэт, здесь был написан единственный изданный при жизни сборник его стихов — «Вянок». Из своей короткой 25-летней жизни Максим в этом городе на Волге прожил восемь лет — с 1908 по 1916 год (после того как его отца Адама Егоровича перевели сюда по службе — управлять отделением Крестьянского поземельного банка). Он закончил здесь гимназию, Демидовский юридический лицей.

У главного здания Ярославского госуниверситета имени Демидова Максиму Богдановичу установлен памятник — уменьшенная копия памятника в Минске. Кроме того, ярославские историки, музейщики и любители поэзии с большим трудом, но сохранили небольшой деревянный дом, где жила семья Богдановичей: в 1992 году здесь был открыт музей, через три года получивший статус центра белорусской культуры.