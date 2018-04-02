С такими друзьями враги не нужны

Могут ли заокеанские «исследователи» проявлять интерес к российскому бизнесмену?

Эта аксиома как никогда актуальна, если речь идет о том, чтобы, выстроив коммуникацию с рядом высокопоставленных «силовиков» и госслужащих, затем можно делать бизнес на информации, собранной в частных разговорах. Ведь уже давно ходили слухи о том, что некоторые бизнесмены или политики стали вести себя странно: после участия их в тех или иных проектах в западной прессе внезапно появлялась информация, происхождение которой не вызывало сомнений — данные «сливает» кто-то из участников.

На примере Дагестана и тех событий, что происходят сейчас в республике, уже ясно, что общение с некоторыми «бизнесменами» оказывается небезопасным для представителей власти, госслужащих разного уровня. Ясно и то, что одним из основных посылов четвертого президентского срока Владимира Путина будет продолжение системной борьбы с коррупцией, а некоторые бизнесмены, которые проявляли себя в последнее время в разных амплуа, скажем так, будут взяты на особый контроль.

Вполне возможно, что определенное внимание будет уделено, например, предположительным связям известного московского бизнесмена грузинского происхождения Михаила Хубутия с печально известной в России организацией Transparensy International и ее руководителем в России Антоном Поминовым . И это притом, что столичный застройщик и крупный «оружейник» Хубутия любит педалировать свою близость к структурам, работающим в «президентской повестке дня», а Transparensy International регулярно сталкивается с обвинениями в работе на западные спецслужбы.

Общеизвестна поддержка, которой Transparensy International пользуется в таких организациях, как Фонд Форда и Национальный Фонд Демократии — любимый инструмент Соединенных Штатов для помощи своим «неправительственным организациям». Так что мои предположения о том, что временами за Transparency могут стоять американские или дружественные ему британские спецслужбы, выглядят вполне вероятными. О возможных пересечениях Михаила Хубутия с этой организацией заговорили после того, как в Интернет попал ролик, снятый в каком-то люксовом авто. На нем человек, похожий на Хубутия, сперва обсуждает какие-то дела с человеком, похожим на руководителя российской Transparensy International, а затем передает ему конверт. И хотя в подобных конвертах нередко передают деньги или документы, мы не знаем, что там было, поэтому утверждать ничего не будем.

Вы наверняка зададитесь вопросом, зачем главе российского отделения Transparensy International могло понадобиться встречаться с господином Хубутия? Мое предположение — Хубутия может обладать интересной для Запада информацией. И для них, а возможно, и для стоящих за ними спецслужб, Хубутия смотрится вполне перспективным — он знаком со множеством высокопоставленных людей, а такие подходы в определенных кругах дорогого стоят. Точно так же, как и другие контакты грузинского бизнесмена, благодаря своим активам, в первую очередь — выставочному комплексу «Гостиный двор», вхожего в высшие слои политической элиты. К сожалению, только этим интерес скромных заокеанских «исследователей коррупции» вряд ли ограничится. Напомним, что не так давно у Михаила Хубутия случилось серьезное недопонимание с городскими властями на почве доходов от строительного бизнеса. Эмоциональный застройщик не стеснялся в выражениях, так и сыпал обещаниями скорых кар в адрес оппонентов.

Между тем Transparensy International в последний год опубликовало сразу несколько «расследований», посвященных стройсектору.

Кто усомнится, что в нынешних напряженных международных условиях внутренний враг гораздо опаснее внешнего — с последним все более или менее понятно. Некоторые СМИ интригуют читателей тем, что якобы Хубутия не выдержал испытания на верность своей первой Родине — Грузии , в историях с утечками конфиденциальной информации.

Как бы теперь ни развивалась история с загадочным конвертом, и как бы Поминов и Хубутия не переставали отрицать возможную встречу, я полагаю, что сотрудничество с иностранными агентами и связь с западными спецслужбами никак не могут считаться признаком надежности. Это верно в обычных деловых проектах, не говоря уже о конфиденциальных делах, имеющих отношение к государственной безопасности и национальным интересам. Конечно, хотелось бы узнать, что думает на этого счет сам Хубутия и иже с ним.