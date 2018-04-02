10 лучших первоапрельских розыгрышей

1. В воскресенье стрим-сервис Netflix объявил, что заполучил всемирно известного канадского производителя марихуаны и победителя премии MTV Movie Awards «за лучший поцелуй» Сета Рогена.

2. Компания Redbox представила кинотеатры «Walk-Up». Служба проката DVD / Blu-ray пообещала, что теперь ее пользователи смогут подойти к любому из своих киосков и посмотреть фильм на тротуаре.

3. Дэвид Ф. Сандберг , режиссер предстоящего фильма «Шазам», поделился первым «тизером» фильма в соцсетях. Он показал кадры из телешоу 1970-х годов и заглавную карточку «Шазам! Восстание Понисмэшера».

4. Screen Rant опубликовала сообщение в блоге, что режиссер «Малыша на драйве» Эдгар Райт привлек Тома Холланда для перезагрузки телешоу 80-х «Феррис Бьюлер».

5. Стивен Сондхайм станет приглашенной звездой в шоу «Чокнутая бывшая». Музыкальная легенда театра также выступит с оригинальной песней, согласно объявлению Broadway World.

6. Фильм Джима Джармуша «Более странно, чем в раю» перезапустят в 3D (конечно, если поверить первоапрельской шутке).

7. Трилогию «Южный предел» (Аннигиляция) Джеффа Вандермеера перепишут для детей. Об этом писатель объявил в своем Twitter.

8. В новом фильтре для снэпчата фотографии подписывают как русские спам-боты.

9. На этой неделе Google добавила мини-игру «Where's Waldo» в Google Maps, которая позволяет пользователям искать красно-белых человечков в разных местах по всему миру.

10. Илон Маск написал в своем Twitter: «Тесла обанкротилась настолько, что вы не сможете в это поверить».

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