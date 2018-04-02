Для ликвидации последствий коммунальной аварии в Курске привезли кабель из Воронежа

В администрации города сообщили о том, что тепло в дома жителей Железнодорожного округа придёт не позднее 27 марта

По данным мэрии, из-за ЧП на электроподстанции произошло отключение теплоснабжения в Железнодорожном и части Центрального округа. С 11.00 24 марта все силы и средства Курского городского звена территориальной подсистемы РСЧС перевели в режим «Повышенной готовности».

Как рассказал первый заместитель главы администрации Курска Сергей Малахов , подача тепла в дома Центрального округа была полностью восстановлена в течение полутора часов после аварии. Что касается курян, проживающих в завокзальной части города, их дома подключены к резервным источникам питания. Для ликвидации последствий аварии создан оперативный штаб.

На объекте проводятся ремонтно-восстановительные работы. Для этого из Воронежа завезли более 400 метров высоковольтного кабеля. Сейчас ведутся работы по его прокладке. Одновременно продолжается восстановление высоковольтной подстанции.

— Завершить работы и восстановить подачу электричества и тепла в полном объёме планируется не позднее 27 марта, — сообщили в пресс-службе администрации города Курска.

По информации ГУ МЧС по Курской области, при восстановлении подачи тепла в жилых домах может произойти так называемое «завоздушивание» систем. В этом случае необходимо обращаться в организацию, занимающуюся обслуживанием дома, либо на «горячую линию» в комитете ЖКХ города Курска по тел. 52-15-95.