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Для ликвидации последствий коммунальной аварии в Курске привезли кабель из Воронежа
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Для ликвидации последствий коммунальной аварии в Курске привезли кабель из Воронежа 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В администрации города сообщили о том, что тепло в дома жителей Железнодорожного округа придёт не позднее 27 марта
По данным мэрии, из-за ЧП на электроподстанции произошло отключение теплоснабжения в Железнодорожном и части Центрального округа. С 11.00 24 марта все силы и средства Курского городского звена территориальной подсистемы РСЧС перевели в режим «Повышенной готовности».
Как рассказал первый заместитель главы администрации Курска Сергей Малахов, подача тепла в дома Центрального округа была полностью восстановлена в течение полутора часов после аварии. Что касается курян, проживающих в завокзальной части города, их дома подключены к резервным источникам питания. Для ликвидации последствий аварии создан оперативный штаб.
На объекте проводятся ремонтно-восстановительные работы. Для этого из Воронежа завезли более 400 метров высоковольтного кабеля. Сейчас ведутся работы по его прокладке. Одновременно продолжается восстановление высоковольтной подстанции.
— Завершить работы и восстановить подачу электричества и тепла в полном объёме планируется не позднее 27 марта, — сообщили в пресс-службе администрации города Курска.
По информации ГУ МЧС по Курской области, при восстановлении подачи тепла в жилых домах может произойти так называемое «завоздушивание» систем. В этом случае необходимо обращаться в организацию, занимающуюся обслуживанием дома, либо на «горячую линию» в комитете ЖКХ города Курска по тел. 52-15-95.
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