Куряне просят организовать приют для бездомных животных

Петицию с такой инициативой жители города разместили на сайте change.org Куряне просят главу региона открыть приют для бездомных животных за счёт бюджетных средств и реализовать программу по созданию специальных ветеринарных пунктов для бесплатной стерилизации и вакцинации от бешенства бездомных животных.

Как поясняет автор инициативы, в случае положительного решения вопроса о создании приюта, он может стать не только местом временного содержания животных, но и центром пропаганды гуманного отношения к братьям нашим меньшим, а также воспитания ответственности у населения за домашних любимцев. По его мнению, многие неравнодушные граждане с готовностью отзовутся помогать приюту в уходе за животными и поиску нового дома для них.

На момент публикации петицию подписали около 200 человек.