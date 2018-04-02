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Куряне просят организовать приют для бездомных животных
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Куряне просят организовать приют для бездомных животных 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Петицию с такой инициативой жители города разместили на сайте change.org  Куряне просят главу региона открыть приют для бездомных животных за счёт бюджетных средств и реализовать программу по созданию специальных ветеринарных пунктов для бесплатной стерилизации и вакцинации от бешенства бездомных животных.
Как поясняет автор инициативы, в случае положительного решения вопроса о создании приюта, он может стать не только местом временного содержания животных, но и центром пропаганды гуманного отношения к братьям нашим меньшим, а также воспитания ответственности у населения за домашних любимцев. По его мнению, многие неравнодушные граждане с готовностью отзовутся помогать приюту в уходе за животными и поиску нового дома для них.
На момент публикации петицию подписали около 200 человек.
Напомним, с 26 февраля в Курске после перерыва стартовал отлов безнадзорных животных. Администрация областного центра заключила контракт на с белгородской фирмой ООО «ЭкоСервис». При этом для многих курян такой способ не кажется гуманным. Чтобы спасти животных от гицельных отрядов, зоозащитники прячут собак и кошек дома, стараются найти им хозяев.
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