В Курской области сожгли 98 тысяч пакетов сомнительных семян

По данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, при покупке таких семян можно не получить ожидаемого урожая или вовсе остаться без него

О торговле подозрительным товаром в магазинах Курска специалистам сообщили покупатели. В ходе проверки выяснилось, что в торговых точках индивидуального предпринимателя находились семена сортов, не включённых в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

— Если сорт не включён в Госреестр, то вероятнее всего, что он не прошёл или не проходил испытания, а значит, его свойства и качество могут не соответствовать заявленным на упаковке, — сообщили в пресс-службе ведомства.