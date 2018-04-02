В Курске объявлен карантин по бешенству

В связи с этим в настоящее время специалисты проводят вакцинацию животных в Сеймском округе

В Сеймском округе города Курска объявлен карантин по бешенству до середины мая. В указанном районе была обнаружена агрессивная зараженная собака, сообщает ГТРК Курск. Около месяца назад, рядом с гаражами на проспекте Ленинского комсомола был найден труп лисицы, которая, по всей видимости, заразила бездомного пса.

Контакт с инфицированным животным опасен для домашних питомцев и для человека. В связи с этим в настоящее время специалисты проводят бесплатную вакцинацию животных.

Как пояснил начальник лечебно-профилактического отдела Сеймского округа Сергей Варавин, в районе очага были вакцинированы примерно 80 собак и 80 кошек. В этом году в регионе уже зарегистрированы 19 случаев бешенства, что почти в два раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Самым неблагополучным по бешенству на сегодняшний день является Касторенский район.