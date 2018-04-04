Разгребём или огребём? Куряне будут платить по-новому за вывоз отходов

Тариф — дело тонкое

Вывозом и утилизацией отходов теперь будут заниматься региональные операторы, выбранные на конкурсной основе. Их в Курской области два: в северо-восточной зоне региона — АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска », в юго-западной — ООО «Экопол». Именно эти организации теперь будут отвечать за весь цикл «жизни» мусора — от контейнера до полигона. На их плечи ляжет и работа по ликвидации стихийных свалок на своей территории. Региональный оператор должен будет либо найти хозяина мусора и заставить убрать за собой, либо вывезти его самостоятельно. Но при этом он вправе выставить счёт за свою работу.

«Оба оператора уже зашли на свои территории, приступили к работе по расценкам, которые существуют на сегодняшний день», — рассказывает председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Светлана Яковченко

Однако совсем скоро всё изменится. До 1 июля операторы должны утвердить новые тарифы для населения. Какая сумма появится в квитанциях у курян, пока неизвестно. Сейчас обе организации, взявшиеся решать «мусорную проблему», пытаются «продавить» наиболее выгодные для себя тарифы. Администрация Курской области сопротивляется. Споры идут, консенсус пока не найден. Тарифы ещё не разработаны.

Тем менее рассчитывать, что сумма станет меньше, не приходится. «Мусорная реформа» подразумевает, что в тариф включат в том числе плату за негативное воздействие на окружающую среду. Раньше её вносили только юридические лица: предприятия и организации. Теперь же эта плата будет взиматься с региональных операторов, а те в свою очередь будут вынуждены учесть её при формировании тарифов для населения.

Учтут людей, а не метраж

И ещё один момент. По старой схеме вывоз мусора был жилищной услугой, и люди платили в зависимости от занимаемой жилплощади. Теперь же это станет коммунальной услугой, оплата будет — с человека. Так что тот, кто живет один в четырехкомнатной квартире, похоже, может оказаться в более выигрышном положении, чем, к примеру, многодетная семья, проживающая в двушке.

«Для какой-то части населения это вообще будет первый платёж за мусор, — пояснил директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Виктор Барышников. — Не редкость, когда в частном секторе люди не заключают договоры, а отходы годами выбрасывают куда попало. Более того, внесены изменения в Гражданский кодекс. Если раньше у населения было право заключать договор, то теперь это обязанность. Но чтобы система заработала, понадобится время. Сейчас даже в законодательстве есть пробел. Обязанность закрепили, а ответственность за отсутствие договоров не прописали. Получается, что наказать никого не сможем. У определённой категории населения появляется правовой люфт».

В будущем региональные операторы должны будут построить мусороперерабатывающие заводы, а также организовать раздельный сбор отходов. Всё это прописано в их инвестиционных планах. А пока же весь хлам станут свозить на официальные полигоны, которых в Курской области семь — в Курском, Октябрьском, Солнцевском, Рыльском , Суджанском и Железногорском районах.

28 свалок без хозяина

Руководитель Управления Росприроднадзора по Курской области Галина Писарева: