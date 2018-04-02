Евгений Куйвашев встретил инспекцию Международного бюро выставок 

2 апреля 2018 года в Екатеринбург прибыла инспекционная комиссия Международного бюро выставок, чтобы оценки возможностей города в свете его претензий на право принять ЭКСПО-2025. У трапа самолета высоких гостей встречали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак. По традиции всех гостей угощали хлебом-солью.
Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона, возглавляет делегацию из девяти человек председатель исполнительного комитета Международного бюро выставок Джай-чул Чой. Также с ним прилетели заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен.
Не откладывая дело в долгий ящик, ревизоры осмотрели инфраструктуру международного аэропорта Кольцово. Презентацию возможностей крупнейшего регионального воздушного порта провел генеральный директор АО УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.
Сегодня более 40 российских и зарубежных авиакомпаний связывают Екатеринбург с более чем 100 городами мира, а через удобные пункты пересадок — практически со всей планетой. В ходе масштабной реконструкции перед саммитом ШОС-2009, прошедшем в Свердловской области, в Кольцово были обновлены внутренний и международный терминалы, вырос гостинично-деловой комплекс «Анжело» и появилась другая современная инфраструктура. В 2018 году воздушная гавань вошла в десятку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год по версии премии World Airport Awards, вручаемой престижным отраслевым агентством Skytrax (Великобритания).
Стоит отметить, что от результатов работы инспекции МБВ во многом зависит успех заявки Екатеринбурга. Делегации представят презентации глав российской заявочной книги, также пройдут встречи с представителями федеральных органов власти, руководством региона и города. Ожидается, что после завершения рабочего визита в Екатеринбург инспекторы продолжат работу в Москве.