Евгений Куйвашев встретил инспекцию Международного бюро выставок

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона, возглавляет делегацию из девяти человек председатель исполнительного комитета Международного бюро выставок Джай-чул Чой. Также с ним прилетели заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен.

Не откладывая дело в долгий ящик, ревизоры осмотрели инфраструктуру международного аэропорта Кольцово . Презентацию возможностей крупнейшего регионального воздушного порта провел генеральный директор АО УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский

Сегодня более 40 российских и зарубежных авиакомпаний связывают Екатеринбург с более чем 100 городами мира, а через удобные пункты пересадок — практически со всей планетой. В ходе масштабной реконструкции перед саммитом ШОС-2009, прошедшем в Свердловской области, в Кольцово были обновлены внутренний и международный терминалы, вырос гостинично-деловой комплекс «Анжело» и появилась другая современная инфраструктура. В 2018 году воздушная гавань вошла в десятку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год по версии премии World Airport Awards, вручаемой престижным отраслевым агентством Skytrax ( Великобритания ).