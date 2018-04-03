«Бумагопластике» научат в районе Выхино-Жулебино 

Освоить особенности техники «бумагопластики» смогут жители района Выхино-Жулебино.
В районном культурном центре «Лидер» подготовили цикл мастер-классов по изготовлению сувениров в этой технике, который пройдет в течение месяца — с 05 по 26 апреля.
— Техника «бумагопластика» — одна из самых интересных и эффектных, — говорит пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева. — Благодаря ей мы можем создать удивительные, объемные поделки. Участники мастер-классов смогут освоить особенности данной техники.
Мастер-классы будут проходить по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте КЦ. Начало занятий — в 13.00.