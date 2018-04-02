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Как в Татарстане наказывают за отписки?
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Как в Татарстане наказывают за отписки? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Руководителя исполкома Кукморского района оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что он не ответил вовремя на обращение граждан. В каких случаях чиновников могут наказать за невнимание к обращениям людей?
«Это случается часто, потому что граждане активно пишут жалобы в прокуратуру по этому поводу, зная, что наша служба реагирует быстро, — отвечает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. — Было и несколько случаев наказания руководителей исполкома за подобные нарушения.
Поводов для наказания должностных лиц много: неполный ответ на обращение гражданина, ответ не по существу (отписка), ненаправление ответа, ответ, данный «не тем» должностным лицом, и др.
Несвоевременный ответ тоже наказуем, ведь на ответ государственному органу даётся 30 суток. Дату отправки письма гражданина устанавливают по почтовому штемпелю, при личном обращении — по дате заявления или дате, указанной при регистрации входящей корреспонденции. Если письмо электронное, то нужно сделать скриншот страницы электронной почты, который позволяет увидеть дату отправки сообщения».
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