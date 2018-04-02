Как в Татарстане наказывают за отписки?

Руководителя исполкома Кукморского района оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что он не ответил вовремя на обращение граждан. В каких случаях чиновников могут наказать за невнимание к обращениям людей?

«Это случается часто, потому что граждане активно пишут жалобы в прокуратуру по этому поводу, зная, что наша служба реагирует быстро, — отвечает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев . — Было и несколько случаев наказания руководителей исполкома за подобные нарушения.

Поводов для наказания должностных лиц много: неполный ответ на обращение гражданина, ответ не по существу (отписка), ненаправление ответа, ответ, данный «не тем» должностным лицом, и др.

Несвоевременный ответ тоже наказуем, ведь на ответ государственному органу даётся 30 суток. Дату отправки письма гражданина устанавливают по почтовому штемпелю, при личном обращении — по дате заявления или дате, указанной при регистрации входящей корреспонденции. Если письмо электронное, то нужно сделать скриншот страницы электронной почты, который позволяет увидеть дату отправки сообщения».