Минутка хоррора: самые жестокие убийцы в истории

Рассказываем о самых жестоких убийцах в истории, чья вина полностью доказана.

Джон Вейн Гейси мл. (1942 — 1994)

За шесть лет Джон Вейн Гейси изнасиловал и убил минимум 33 молодых парня — его подозревали в причастности и к другим аналогичным случаям, но вот доказать ничего не смогли. Гейси насиловал, избивал и пытал своих жертв, а в перерывах читал им Библию. Тела убитых он складывал в своем же подвале в Иллинойсе, а некоторые выбрасывал в ближайшую реку. Поймать его удалось после того, как мать последней жертвы заявила в полицию: ее сын пошел устраиваться на работу к Гейси (таким способом он заманивал жертв к себе домой) и так и не вернулся. Полицейские сразу обратили внимание на специфический запах в его доме, но в подвал не спустились и ничего не предъявили Гейси. Задержали его через 11 дней. 13 марта 1980 года присяжные вынесли вердикт: признать Джона Вейна Гейси виновным в преднамеренном убийстве 33 человек и приговорить к 21 пожизненному заключению и к 12 смертным казням. 10 мая 1994 года его казнили при помощи смертельной инъекции. Гейси получил прозвище «Убийца-клоун» — он часто подрабатывал на детских праздниках в костюме клоуна.

Тот самый «битцевский маньяк». В 1992 году Пичушкин совершил свое первое убийство — он задушил своего лучшего друга за то, что тот сначала согласился с его планом убивать людей и даже помогал искать потенциальных жертв, но потом отказался. После этого Пичушкин затаился на девять лет и вышел на охоту в 2001-м. Сначала в Битцевском парке он знакомился со случайными людьми (чаще всего бомжами и алкоголиками), угощал их водкой и сбрасывал в канализационный люк. Потом стал сбрасывать их с крыш, душить и пробивать черепа молотком. Поймали его в 2006 году, после того как он убил женщину, которую пригласил «на свидание» в тот самый злополучный парк, а та оставила записку сыну с именем и номером телефона своего ухажера. Пичушкин признался в 61 совершенном преступлении, но суд признал его виновным только в 48 и приговорил к пожизненному заключению. В тюрьме в одной камере с ним сидел единственный выживший бесланский террорист Нурпаши Кулаев. После фразы Пичушкина «Ты мне что-то не нравишься» Нурпаши так испугался, что попросил у администрации перевода из камеры и сейчас сидит в одиночке.

Теодор Банди (1946-1989)

Неизвестно, когда именно Банди начал убивать, — есть версия, что первое свое убийство он совершил еще подростком. Жертвами маньяка становились девушки и девочки — он очаровывал их, приглашал прогуляться и жестоко убивал в каком-нибудь уединенном месте. Он насиловал своих жертв (в том числе и после смерти) и расчленял их — в его квартире полиция нашла несколько голов женщин, которые он оставил в качестве трофеев. Банди сознался в 30 убийствах, хотя количество его жертв может быть намного больше. Его казнили на электрическом стуле в 1989 году.

Самый известный маньяк России . Первое убийство Чикатило совершил в 1978 году — изнасиловал и задушил девятилетнюю Елену Закотнову — и после этого затаился на три года. В 1981 году он убил 17-летнюю проститутку Ларису Ткаченко и после этого убил еще минимум 50 человек. Чикатило душил своих жертв, закалывал их, отрезал им половые органы, соски, выкалывал глаза. Его поймали в 1990 году, а в 1994-м казнили выстрелом в затылок. Похоронен под номером как безымянный на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

Елизавета Батори (1560 — 1614)

Ее называли «Кровавая графиня». Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств в истории, — речь идет минимум о 650 жертвах. Елизавету очень волновало то, что она начала стареть. Знакомые колдуньи сказали, что она навсегда сохранит молодость, если будет купаться в крови девственниц. И тогда Батори начала приводить в дом молоденьких служанок, пытать и убивать их. Когда все открылось, а в замке нашли комнату для пыток, где разлагались тела погибших, Батори отдали под суд и замуровали в темнице.

Дональд Харви (1952-2017)

В начале 1980-х Харви взяли медбратом в больницу Мэримаунт. Парень ухаживал за больными, убирал в палатах, раздавал лекарства. Однажды он пришел убрать «утку» в палату пожилого больного, а тот бросил в него ее содержимым. «Меня возмутило то, что я пришел помочь человеку, а он так меня встретил! Это была последняя капля, я просто потерял контроль над собой. Вытащил из-под него подушку и задушил», — рассказывал позже убийца в интервью газете «Цинциннати Пост». С тех пор Харви убил еще 12 человек только в этой больнице. А всего Харви признался в убийстве 87 человек за 17 лет и называл себя «Ангелом смерти». Его приговорили к четырем пожизненным срокам, а умер Харви 30 марта прошлого года — его насмерть избили в камере.

Педро Алонсо Лопес вошел в Книгу рекордов Гиннеса за количество совершенных убийств. У него было 12 братьев и сестер, а мать зарабатывала на жизнь проституцией. Однажды она поймала своего восьмилетнего сына во время того, как он занимался сексом со своей семилетней сестрой, и выставила его из дома. Мальчик просил милостыню и воровал, пока не встретил мужчину, который пообещал накормить и приютить его. Но мужчина оказался педофилом — он держал Лопеса в своем доме, насиловал и иногда даже одалживал своим приятелям. Только через несколько лет парень смог сбежать. А когда ему исполнилось 18, он убил того самого педофила и его приятелей. Педро поймали и судили — ему дали всего восемь лет, учитывая все обстоятельства. За эти годы он убил еще несколько сокамерников, которые пытались изнасиловать его. Как только он вышел из тюрьмы, Лопес переехал в Эквадор , где начал насиловать и убивать женщин. Поймали его во время изнасилования очередной девушки. Лопес прятаться не стал и отвел полицейских к «братской могиле», где он хоронил своих жертв — там было около 50 тел. А вообще, он признался в убийстве более 300 девушек! Лопеса приговорили к 20 годам лишения свободы — это самая высшая мера наказания в Эквадоре, но он и того не отсидел. Его отпустили спустя 16 лет. Нынешнее его местонахождение неизвестно.

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