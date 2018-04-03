Глава Кабардино-Балкарии снял с должности министра спорта республики

"Освободить Хуштова Асланбека Витальевича от должности министра спорта Кабардино-Балкарской Республики", — говорится в документе.

Исполнение обязанностей главы минспорта возложили на замминистра Заура Хежева. О причинах отставки министра не сообщается.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 2008 года Хуштов возглавлял министерство с ноября 2014 года.

Ранее сообщалось, что в понедельник глава КБР назначил исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра образования, науки и по делам молодежи республики бывшего мэра Нальчика Арсена Алакаева. Прежний руководитель министерства Нина Емузова перешла на работу в администрацию главы КБР.