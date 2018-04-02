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В Костроме определили 12 финалистов конкурса «Мистер старшеклассник»
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В Костроме определили 12 финалистов конкурса «Мистер старшеклассник» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
1 апреля в клубе «Икра» состоялся полуфинал ежегодного общероссийского конкурса талантов «Мистер старшеклассник», в котором приняли участи 16 школьников и студентов колледжей Костромы, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В зале клуба собрались не только сами конкурсанты, но и их группы поддержки, которые наблюдали за показом творческих номеров. Молодые люди читали перед публикой и жюри реп, пели песни, танцевали, показывали фокусы с картами, демонстрировали трюки с yo-yo.
Один из конкурсантов вызвал на сцену свою маму, подарил букет белых роз и посвятил ей стихотворение «Сердце матери — это омут».
Каждый из ребят поразил своими талантами присутствующих, но жюри могло выбрать только 11 финалистов. Ими стали:
1. Данил Горшков — костромской кадетский корпус, 10 класс, 16 лет  2. Алексей Хотулев — школа №27, 11 класс, 17 лет  3. Данил Гомон — КАТК, 3 курс, 18 лет  4. Дмитрий Богомолов, Караваевская СОШ, 10 класс, 16 лет  5. Сергей Дубинин — школа №27, 11 класс, 17 лет  6. Сергей Чепурков — костромской кадетский корпус, 10 класс, 16 лет  7. Арсений Леонтьев — КАТК, 3 курс, 17 лет  8. Владимир Кочетков — школа №11, 11 класс, 18 лет  9. Ильдар Хайрутдинов — КПК, 3 курс, 18 лет  10. Павел Сергеенко — Сущевская СОШ, 8 класс, 14 лет  11. Антон Антонов — лицей №17, 11 класс, 17 лет.
Кроме того, одного из участников спасли зрители. Им предложили по громкости аплодисментов определить двенадцатого финалиста. Им стал 15-летний Илья Тренов из школы №18.
Портал K1NEWS.RU тоже сделал свой выбор и вручил специальный приз Владимиру Кочеткову. Вова — волонтер организации «Будь Online».
25 апреля на нашем портале стартует голосование за финалистов, где вы сможете определить победителя в номинации «Мистер старшеклассник по мнению читателей портала K1NEWS.RU». Финальное шоу конкурса состоится 6 мая.
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