В Костроме определили 12 финалистов конкурса «Мистер старшеклассник» 

1 апреля в клубе «Икра» состоялся полуфинал ежегодного общероссийского конкурса талантов «Мистер старшеклассник», в котором приняли участи 16 школьников и студентов колледжей Костромы, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В зале клуба собрались не только сами конкурсанты, но и их группы поддержки, которые наблюдали за показом творческих номеров. Молодые люди читали перед публикой и жюри реп, пели песни, танцевали, показывали фокусы с картами, демонстрировали трюки с yo-yo.
Один из конкурсантов вызвал на сцену свою маму, подарил букет белых роз и посвятил ей стихотворение «Сердце матери — это омут».
Каждый из ребят поразил своими талантами присутствующих, но жюри могло выбрать только 11 финалистов. Ими стали:
1. Данил Горшков — костромской кадетский корпус, 10 класс, 16 лет 2. Алексей Хотулев — школа №27, 11 класс, 17 лет 3. Данил Гомон — КАТК, 3 курс, 18 лет 4. Дмитрий Богомолов, Караваевская СОШ, 10 класс, 16 лет 5. Сергей Дубинин — школа №27, 11 класс, 17 лет 6. Сергей Чепурков — костромской кадетский корпус, 10 класс, 16 лет 7. Арсений Леонтьев — КАТК, 3 курс, 17 лет 8. Владимир Кочетков — школа №11, 11 класс, 18 лет 9. Ильдар Хайрутдинов — КПК, 3 курс, 18 лет 10. Павел Сергеенко — Сущевская СОШ, 8 класс, 14 лет 11. Антон Антонов — лицей №17, 11 класс, 17 лет.
Кроме того, одного из участников спасли зрители. Им предложили по громкости аплодисментов определить двенадцатого финалиста. Им стал 15-летний Илья Тренов из школы №18.
Портал K1NEWS.RU тоже сделал свой выбор и вручил специальный приз Владимиру Кочеткову. Вова — волонтер организации «Будь Online».
25 апреля на нашем портале стартует голосование за финалистов, где вы сможете определить победителя в номинации «Мистер старшеклассник по мнению читателей портала K1NEWS.RU». Финальное шоу конкурса состоится 6 мая.