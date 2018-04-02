В Костроме определили 12 финалистов конкурса «Мистер старшеклассник»

1 апреля в клубе «Икра» состоялся полуфинал ежегодного общероссийского конкурса талантов «Мистер старшеклассник», в котором приняли участи 16 школьников и студентов колледжей Костромы , сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В зале клуба собрались не только сами конкурсанты, но и их группы поддержки, которые наблюдали за показом творческих номеров. Молодые люди читали перед публикой и жюри реп, пели песни, танцевали, показывали фокусы с картами, демонстрировали трюки с yo-yo.

Один из конкурсантов вызвал на сцену свою маму, подарил букет белых роз и посвятил ей стихотворение «Сердце матери — это омут».

Каждый из ребят поразил своими талантами присутствующих, но жюри могло выбрать только 11 финалистов. Ими стали:

Кроме того, одного из участников спасли зрители. Им предложили по громкости аплодисментов определить двенадцатого финалиста. Им стал 15-летний Илья Тренов из школы №18.

Портал K1NEWS.RU тоже сделал свой выбор и вручил специальный приз Владимиру Кочеткову. Вова — волонтер организации «Будь Online».

25 апреля на нашем портале стартует голосование за финалистов, где вы сможете определить победителя в номинации «Мистер старшеклассник по мнению читателей портала K1NEWS.RU». Финальное шоу конкурса состоится 6 мая.