Эксперты подготовили предложения по сокращению использования упаковки из полиэтилена

Поэтапный запрет на раздачу бесплатных полиэтиленовых пакетов и создание стимулов для производителей биоразлагаемой упаковки — такие предложения, направленные на сокращение использования полиэтиленовой упаковки, подготовила рабочая группа по экологии и природопользованию Экспертного совета при правительстве РФ . Запустить в пилотном режиме ограничения или полный запрет на обращение полиэтиленовых пакетов предлагается в 20-километровой зоне озера Байкал, города Сочи и на территории Республики Крым с последующим расширением на все прибрежные регионы РФ

Среднестатистический россиянин производит в год около 400 кг мусора, что в масштабах страны ежегодно даёт до 60 млн тонн твёрдых коммунальных отходов. Из них до 97% отправляется на захоронение, то есть перерабатывается не более 3%. На текущий момент объём накопленных отходов составляет порядка 30 млрд тонн. Для размещения отходов действует 4 тыс. свалок и полигонов, 80% из которых были образованы более 20 лет назад и не соответствуют современным санитарным требованиям. При этом в стране насчитывается порядка 18 тыс. несанкционированных свалок. Если накопление полиэтиленовых пакетов на территории Российской Федерации будет происходить теми же темпами, через 100 лет объём накопления полиэтиленовых пакетов достигнет 32,5 млн тонн.

Экспертный совет предлагает принять отдельное постановление правительства, в котором были бы определены принципы последовательного снижения потребления полиэтиленовых пакетов до европейских нормативов. Документ, по мнению экспертов, должен предусматривать запрет на бесплатную раздачу одноразовых пакетов поэтапно к 2020 году. Розничная цена полиэтиленового пакета при этом не должна быть ниже цены бумажного или биоразлагаемого пакета. Кроме того, эксперты выступают за введение моратория на создание дополнительных производственных мощностей по выпуску пакетов из полиэтилена и за введение акцизного сбора на них в розничных торговых сетях. А рост ставки экологического сбора и норматива утилизации будет, по мнению экспертов, стимулировать вторичную переработку полиэтиленовой упаковки.

Стимулировать производителей биоразлагаемой упаковки предлагается за счёт льготных условий налогообложения и амортизации затрат на приобретаемое производственное оборудование. Предстоит также разработать требования к биоразлагаемой упаковке.

Ограничение или запрет на использование упаковки из полиэтилена должен быть введён на всех территориях, где действуют природоохранные режимы, и вблизи открытых водоёмов, считают в Экспертном совете при правительстве. Соответствующие пилотные проекты могут быть реализованы уже в 2018-2020 годах.

Важное место в работе по замещению полиэтиленовой упаковки натуральной эксперты отводят формированию экологической культуры. Для этого необходимо развивать экологическое образование. Такие программы обучения должны носить системный характер и действовать с первого класса начальной школы и до окончания обучения, полагают в Экспертном совете. Эксперты также предлагают увеличить госсубсидии на изготовление и размещение рекламного и просветительского контента, популяризирующего ответственное потребление в России.

Реализация этих мер будет выгодна и государству, и потребителям, а торговые сети не понесут никаких экономических потерь.