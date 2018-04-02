Лысаков: До 80% дорог в регионах страны назвать таковыми нельзя

Правительство выделило 6,1 млрд руб. на развитие автодорог в 30 субъектах РФ . Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства. Деньги предназначены на дороги регионального, межмуниципального и местного значения.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заверил НСН, что выделенные на ремонт дорог деньги смогут частично решить проблему в регионе, если поступят туда «окрашенными».

«Эта сумма, конечно, не решит все проблемы регионов. Одна из озабоченностей не только моих, чтобы эти деньги действительно дошли до дорог. Чтобы деньги были потрачены именно на дорожное строительство и ремонт. Эти деньги должны быть «окрашенные», то есть целевые, они не должны быть использованы на решение других проблем субъектов Российской Федерации, которых еще достаточно, особенно в дотационных регионах. Поэтому здесь важна не только сумма, которая направлена на места, но и на контроль за использованием этих денег. Потому, что у некоторых руководителей руки будут чесаться использовать эти деньги не по назначению — это один из рисков, который необходимо исключить при реализации этого проекта», — прокомментировал депутат.

В Госдуме описали идеальное дорожное полотно Вячеслав Лысаков также отметил, что выделенные денежные суммы — это только начало решения глобальной проблемы бездорожья в регионах.

«В ряде регионов состояние дорог находятся за гранью реального, есть регионы, где состояние местных дорог не соответствует нормативам на 60-80%, то есть практически бездорожье. Учитывая также, что не менее 50 тысяч населенных пунктов России не имеет дорог с твердым покрытием, то есть они практически отрезаны от цивилизованного мира, конечно, такое финансирование, такие серьезные вливания ситуацию хоть немного, но смогут исправить. Однако нельзя на этом останавливаться. Вопрос финансирования, строительства и ремонта региональных, муниципальных и местных дорог достаточно острый и актуальный на сегодняшний день», — резюмировал эксперт.

Напомним, что в конце марта стало известно, что Росавтодор по поручению президента разрабатывает новые правила проведения работ на автомагистралях. Новый стандарт планируют утвердить в 2018 году.