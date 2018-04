Изабель Гулар жестоко подшутила над братом: видео

Чувству юмора многих знаменитостей остается только позавидовать. Среди самых ярких первоапрельских шуток: собственный телеканал Ольги Бузовой и банкротство Илона Маска. А вот Изабель Гулар , по всей видимости, про розыгрыши забыла и решила наверстать упущенное. В своем Инстаграм несколько минут назад она опубликовала видео, на котором запечатлела, как подшутила над братом.

Играю с моим старшим братом как в старые добрые времена. Я люблю тебя, –прокомментировала ролик Гулар.

В кадре модель Victoria's Secret в миниатюрном купальнике и с ведром воды подбегает к бассейну, где лежа на водном матрасе с закрытыми глазами загорает ее брат. А дальше происходит самое интересное — Изабель выливает ведро воды на несчастного парня.

Family time? Playing with my older brother just like in old days? I love you Will ❤ Momento família! Brincando com meu irmão mais velho como antigamente? Te amo Will ❤️ #brasil #family #qualitytime #brotherandsister #love

A post shared by Izabel Goulart (@izabelgoulart) on Apr 2, 2018 at 5:52am PDT