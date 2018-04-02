Как шутят Google и Netflix: лучшие розыгрыши известных брендов в День дурака

Вот вроде бы помним, что «первого апреля никому не верю», а все равно — хоть одному розыгрышу да поверим. Куда без этого?

Здорово, что самый забавный праздник продолжает пользоваться популярностью во всем мире. И то, что традиционные для других «красных дней» поздравления заменяются приколами.

Изобретательность и масштаб розыгрыша целиком зависят только от креативности и смелости шутника, и даже серьезные компании не прочь повеселиться в День Дурака. Playboy ценит чувство юмора и предлагает подборку девяти самых забавных фейковых новостей от всемирных брендов.

Фото с официальной страницы Google Maps в twitter. Надпись на плакате: «Вы не видели Вальдо? В последний раз его видели, когда он вместе со своими друзьями посещал Google в Калифорнии во время путешествия по миру».

Google любит праздники и всегда напоминает нам о дне рождении зубной щетки или юбилее числа Пи. В этом году в честь первого апреля он решил прикольнуться на своем самом «скучном» сервисе — Google Maps.

Людям, которые решили воспользоваться картами, предложили найти на них Вальдо — забавного нарисованного персонажа, который обычно прячется на детских картинках. Пользователям эта игра так понравилась, что они стали просить продлить ее на весь год. Взрослые, такие взрослые.

Facetune

Создатели продвинутого фоторедактора, который помогает сделать «безупречное» сэлфи, объявили о том, что запускают новую платформу под названием Catune — тот же сервис, но для кошек.

Однако когда пользователи переходили на веб-сайт, рекламируемый в твиттере Facetune, то узнавали, что: «Ваша кошка уже безупречна». Что ж, с этим трудно поспорить.

Lego

Фото с официальной страницы Lego в Facebook

Любой человек, который хоть раз играл в лего, знает о главном побочном эффекте этого конструктора — вездесущих детальках, которые любят затаиться, а потом броситься вам под ноги.

Страданиям пришел конец! Lego объявила о выпуске в 2018 году специального пылесоса, который будет отделять детали от пыли и сортировать их по цвету и форме. Как грустно, что этот девайс оказался всего лишь шуткой. Многие родители были бы от него в восторге.

Yelp

@mikmaaac

Проверить крепость нервной системы пользователей? Можем, умеем, практикуем — заявил сервис поиска компаний Yelp и приготовил весьма жесткую шутку.

Когда первого апреля пользователи посещали их приложение, то видели огромную трещину на экране своего телефона. Один особо впечатлительный парень даже написал в твиттер о том, что у него от этого чуть сердечный приступ не случился. Фигурально, конечно, но прикол на грани.

Хочешь купить известного актера и режиссера Сета Рогена в вечное пользование и со всеми комплектующими? Увы, поздно. Тебя уже опередил Netflix.

Вчера появилась новость о том, что компания подписала с Сетом пожизненный контракт. Что они будут с ним делать, помимо эксплуатации в телепроектах — пока неизвестно.

Burger King

Большой, манящий и шоколадный. Именно такой бургер «засветился» в рекламе сети Burger King. Ролик с новинкой под названием Chocolate Whopper вчера начал гулять по YouTube.

Увы, как и в случае с пылесосом от Lego, идея, может, и хороша, но реализовывать ее не собираются. По крайней мере, пока.

SodaSteam

Производитель сифонов для производства газированной воды дома в прошлом году выстрелил шикарной рекламой с участием звезд «Игр престолов» Хафтора Бьернссона (исполнителя роли Горы) и Ханны Уоддингэм (сыгравшей септу Юнеллу).

Настало время для второй серии! На этот раз вместе с Горой звезда реалити-шоу Реза Фарахани рекламировали… аппарат для газирования воды в ванной. У чудо-прибора, по их словам, существует целых три режима, в том числе «обожаемой какие пузырьки».

T-Mobile

Тебе не кажется, что звонить с часов уже стало мейнстримом? Другое дело — телефон-ботинок. T-Mobile как раз предлагает такие.

Первые в мире «смарт-туфле-телефоны» даже доступны для предзаказа за символичные 65 долларов. Интересно, много нашлось покупателей?

Фото с официальной страницы PayPal в Twitter

Ну, и наконец, розыгрыш от сервиса, который обычно занимается весьма серьезным делом — финансами. Но в День Дурака PayPal решил не оставаться в стороне и тоже пошутил.

Он предложил печатать деньги прямо с телефона. Так себе прикол, конечно, но засчитаем попытку.