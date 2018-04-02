Жители Мещеры просыпаются, стоят в пробках и засыпают под Стинга

Одна и та же песня звучит над микрорайоном «Седьмое небо» уже неделю, сообщила NN.RU местная жительница Анна.

— Акустика там ого. Никакие стеклопакеты не спасают, — сообщила нижегородка.

— На стадионе производится тестирование звукового оборудования, которое необходимо в том числе для своевременного оповещения зрителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, — сообщили в ответ на запрос NN.RU официальный представитель генподрядчика, который занимается строительством стадиона, компании «Стройтрансгаз» . — Обращаем ваше внимание, что тестирование производится в разрешенное законом время, уровень шума находится в пределах допустимых норм. Указанная песня была выбрана случайным образом.

Ранее мы публиковали этапы строительства стадиона «Нижний Новгород» на фото «от» и «до».