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Жители Мещеры просыпаются, стоят в пробках и засыпают под Стинга
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Жители Мещеры просыпаются, стоят в пробках и засыпают под Стинга 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Одна и та же песня звучит над микрорайоном «Седьмое небо» уже неделю, сообщила NN.RU местная жительница Анна.
— Акустика там ого. Никакие стеклопакеты не спасают, — сообщила нижегородка.
— На стадионе производится тестирование звукового оборудования, которое необходимо в том числе для своевременного оповещения зрителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, — сообщили в ответ на запрос NN.RU официальный представитель генподрядчика, который занимается строительством стадиона, компании «Стройтрансгаз». — Обращаем ваше внимание, что тестирование производится в разрешенное законом время, уровень шума находится в пределах допустимых норм. Указанная песня была выбрана случайным образом.
Ранее мы публиковали этапы строительства стадиона «Нижний Новгород» на фото «от» и «до».
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