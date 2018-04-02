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Самый пластичный дагестанец планеты приговорен к 22 годам за совращение малолетней
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Самый пластичный дагестанец планеты приговорен к 22 годам за совращение малолетней 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Самый пластичный дагестанец планеты приговорен к 22 годам за совращение малолетнейИзвестного российского актера, дагестанца Мухтара Гусенгаджиева приговорили к 22 годам колонии строгого режима и принудительному лечению за сексуальное насилие над 10-летней девочкой.
По подозрению в совращении малолетней Гусенгаджиева задержали осенью прошлого года, тогда же во время обысков следователи нашли видеозаписи с детской порнографией.
Вину свою дагестанец не признал, заверяя, что семья его племянника (вместе с пострадавшей девочкой) оклеветала его ради квартиры, а видео было смонтировано племянником.
«Они хотят отобрать мою квартиру на Котельнической набережной в Москве», — заявил Гусенгаджиев.
Фото: livejournal.com
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