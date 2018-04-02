«Вина „Евраза“ в гибели „Металлиста“ очевидна». На Урале люди выходят на улицы

По словам бывшей начальницы ремонтно-сборочного участка МСЦ «Металлиста» Марины Сулеймановой, вопросы к «Евразу» у работников есть давно, ведь изначально «Металлист» был создан для нужд Качканарского ГОКа как ремонтная база. Предприятие существовало в одной цепочке с комбинатом и занималось ремонтом горного оборудования, например, дробилок: готовили зубья и ковши для экскаваторов. В 90-е годы «Евраз» выкупил Качканарский ГОК, а завод по производству запасных частей для горнодобывающей и металлургической промышленности «Металлист» остался с другим собственником. «Изначально все думали, почему «Евраз» нас бросил? Мы, конечно, не знаем, что там происходило в 90-е годы. Несколько раз «Евраз» предлагал выкупить наше предприятие как ремонтную основу, но так и не договорились они с нашим собственником по цене», — рассказала Марина Сулейманова . В результате пострадали рабочие. Предприятие фактически прекратило свою работу с декабря прошлого года. «На январь месяц у нас осталось на предприятии 592 человека и все они получили уведомление о том, что они сокращены», — пояснила Сулейманова. Сотрудники были отправлены в вынужденный простой по вине работодателя и переведены на две третьих. Зарплату работникам начисляют, но деньги фактически не выплачиваются. Напомним, «Металлист» является вторым предприятием после КГОКа в Качканаре . Его банкротство грозит городу настоящей социальной катастрофой и безработицей.

«Перспектив пока никаких не вижу, последнее что осталось — это митинг. Но даже после митинга, думаю, не так быстро все вернется, и предприятие заработает. Я вот нашла временную работу, кто-то вахтовым методом устроился, но ведь у нас многие вообще никуда не устроены, и идти некуда, а детей кормить надо», — рассказала Сулейманова.

Как сообщили «ФедералПресс» местные коммунисты, являющиеся организаторами митинга, на акции соберутся не только оставшиеся без зарплаты рабочие, но и представители профсоюзов, а также неравнодушные горожане. Никаких политических лозунгов не планируется. Задача — объединить все общественные и политические организации с целью привлечения внимания к деятельности «власть имущих», в том числе к деятельности одного из градообразующих предприятий Качканара — КГОКа. Бывший председатель забастовочного комитета Качканарского ГОКа в 90-е годы, а ныне депутат качканарской городской думы Габбас Даутов уверен, «Евраз» не выкупает «Металлист», так как не заинтересован в этом.

«У «Евраза» горно-рудная направленность, а здесь сталелитейная продукция, подготовка запчастей». «Евраз» занимает здесь такую политику: получая продукцию он заключил договор с промпредприятием: «сначала продукция — потом деньги». Это разве нормальная ситуация? Ведь сначала надо закупить материал для этой продукции, деньги брались в банке, проценты, соответственно. Автоматически идет кабала этого предприятия, которая приведет к тому, что оно просто не будет существовать. Собственно, к этому и пришли. В той части, что они выставляли такие тендеры, что расчеты после выполненных работ через 90-120 дней, — в этом есть вина «Евраза». В этом и есть политика нашего государства, позволяющая вот такие договора заключать. Из-за санкций банки потребовали вернуть заемные средства предприятия, директор предприятия не смог, процент повысили, а оборотных средств нет, — с чего выплачивать-то», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» Габбас Даутов.

Долг по зарплате перед коллективом, официально зафиксированный решениями суда, составил 16 миллионов рублей. Региональное СК уже выяснил причины, по которым у «Металлиста» возникли задолженности по зарплате перед работниками. Сотрудниками следственного отдела по городу Качканар проводятся еженедельные совещания с руководством «Металлиста»: обсуждают меры к погашению долгов перед сотрудниками, допрашивают потерпевших и т. д.

«Самое главное, нужно сохранить рабочие места, завод, чтобы у людей была перспектива жить, а не существовать в этом городе. И еще налоги должны платиться по месту нахождения предприятия, а не так как «Евраз», зарегистрированный в Лондоне, — чтобы наш город не был дотационным районом. Не только подоходный налог, но и с прибыли. Еще и льготы по налогам на землю пытаются забрать — это около 30-36 млн рублей. Это социальные проблемы города, которые можно было бы решить за счет поступления этих средств. Мы могли бы хорошо жить в нашем Качканаре», — завил один из инициаторов митинга.