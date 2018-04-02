Симферопольский аэропорт установил рекорд 

Об этом сообщает крымский телеканал «Миллет».
«В этом сезоне в аэропорту действует самая широкая маршрутная сеть внутрироссийских направлений среди региональных аэропортов. Генеральный директор воздушной гавани Крыма Евгений Плаксин отметил, что 27 направлений — это абсолютный рекорд, а такое количество рейсов в регионы ранее никто не выполнял», — говорится в сообщении. Благодаря развитию маршрутной сети в Крым россияне смогут добраться без стыковок и пересадок.
В этом месяце ожидается, что в аэропорту Симферополя откроют новый терминал. Как указывают некоторые СМИ, он почти готов, там заканчивают отладку оборудования.