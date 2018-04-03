Казахстан презентует на ПМЭФ программу приватизации госактивов 

Стороны обсудили идею организации на площадке Форума презентационной экспозиции и специализированных выставок Казахстана. Состоялся обмен мнениями по перспективам проведения в рамках основной программы ПМЭФ-2018 совместно с Фондом национального благосостояния АО «Самрук-Казына» полноформатной сессии, на которой планируется представить программу приватизации государственных активов.
Подчеркивая подлинно стратегический характер российско-казахстанских отношений, советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что широкое участие Казахстана на предстоящем ПМЭФ-2018 позволит поддержать и нарастить интенсивный и динамичный темп роста двусторонних отношений, которые отличают высокий и продвинутый уровень сотрудничества как в отраслевом, так и в межрегиональном разрезе.
В свою очередь Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов заметил: «ПМЭФ сложился в качестве влиятельной международной площадки для дискуссий по актуальной глобальной экономической и инвестиционной повестке, в которых принимают участие крупные политические и общественные деятели, эксперты, аналитики. Мы всецело поддерживаем формат сотрудничества с ПМЭФ. С инвестиционной точки зрения такое взаимодействие дает большие возможности для налаживания новых взаимовыгодных контактов и демонстрации нашего инвестиционного потенциала, в том числе в части, касающейся программы приватизации. С учетом близости законодательства Республики Казахстан и Российской Федерации российскому инвестору легче войти в инвестиционные проекты нашей страны. Кроме того, развитие двустороннего диалога вносит весомый вклад в укрепление партнерства в рамках ЕАЭС. На ПМЭФ-2018 мы также представим свой стенд с демонстрацией результатов использования инфраструктуры, оставшейся после „Астана ЭКСПО-2017“ и ее наследия».
Республика Казахстан традиционно уделяет большое внимание Петербургскому международному экономическому форуму. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев четыре раза принимал участие в мероприятии, оценивая его в качестве одного из важнейших событий для глобального экономического сообщества.