Наводнение в Кумылженском районе Волгоградской области пришло в жилые дома

Почти тысяча жителей Кумылженского района Волгоградской области покинули свои дома из-за разгула стихии. К ним в дом пришла холодная вода паводка. Это одно из самых крупных наводнений в станице за последние 33 года.

Сильнее всех затопило улицу Заречную

Обильное таяние снега безжалостно погубило подсобные хозяйства в Кумылге. Меньше всего повезло жителям улицы Заречная. Река пришла незванным гостем в несколько десятков домов. Последний раз большая вода навещала местных жителей в 2012 году, но с гораздо менее тяжёлыми последствиями.

Большая вода напомнила о себе спустя шесть лет — Река затапливает мой дом уже седьмой раз, начиная с 1985 года, — рассказывает станичник Вячеслав Понкратов. — Водой по колено заполнены все шесть комнат. Вся мебель разбухла, так что придётся ремонт делать. В прошлый раз тоже был режим ЧС, но помощи с компенсацией никакой не было. Страховая компания меня кинула. Сослались на какую-то ошибку в документах при составлении договора. Видимо, дорого я им обходился. В моем случае мне около 650 тысяч положено. Хорошо меня друг убедил заново со страховщиками договор заключить. Посмотрим что на этот раз будет. Как думаете, кинут или нет?

Дом Вячеслава Понкратова располагается за кафе

То, что дело пахнет «мокрым» станичники поняли еще вчера вечером. Тогда многие начали выводить домашних животных из своих подворий. Но в некоторых домах остались убежденные домоседы, не желающие покидать свои дома не смотря на сильный паводок. Представители сельского совета вынуждены оказывать им гуманитарную помощь так, как получается. Сегодня в ворота домов заезжали не машины, а моторные лодки.

Гуманитарную помощь доставляли прямо в окна

— С одной стороны, тех, кто остался в своих домах тоже можно понять, — рассказывает волонтер Игорь Василенко . — Так они хоть смогут проконтролировать, что происходит в их жилище. Наша задача сейчас их от голода и холода спасти. К вечеру ещё как похолодает.

Некоторые семьи из-за резкого таяния снега остались отрезаны от большой земли без запасов продовольствия.

— Слава богу, погибших нет, но все равно очень жалко людей, — рассказывает местная жительницы Светлана. — У меня знакомая в этих краях живёт. Наверное без кур осталась. У нас тут почти у всех погреба имеются. Там картошку, лук, консервацию и другие запасы обычно храним. Всё это теперь осталось под водой. Надеемся, что выше она уже не поднимется.