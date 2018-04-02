В Москве начнут проверять торговые центры 

Депутат Государственной Думы Анатолий Выборный рассказал о том, как решить проблему безопасности в торговых центрах. На этот вопрос он ответил на пресс-конференции в центре «Парламентской газеты» в понедельник, 2 апреля.
Среди спикеров также можно было увидеть старшего прокурора управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере обеспечения правопорядка Павла Хромушина. Он объяснил журналистам, что сегодня по всей стране ведутся проверки в торговых центрах, кинотеатрах. Такое решение показывает законность работы прокуратур и позволяет выявить возможные нарушения.
Такой вопрос правоохранительные службы и местные власти подняли в связи с последними событиями в городе Кемерово. Напомним, что 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес за собой 74 жизни.