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В Москве начнут проверять торговые центры
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В Москве начнут проверять торговые центры 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Депутат Государственной Думы Анатолий Выборный рассказал о том, как решить проблему безопасности в торговых центрах. На этот вопрос он ответил на пресс-конференции в центре «Парламентской газеты» в понедельник, 2 апреля.
Среди спикеров также можно было увидеть старшего прокурора управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере обеспечения правопорядка Павла Хромушина. Он объяснил журналистам, что сегодня по всей стране ведутся проверки в торговых центрах, кинотеатрах. Такое решение показывает законность работы прокуратур и позволяет выявить возможные нарушения.
Такой вопрос правоохранительные службы и местные власти подняли в связи с последними событиями в городе Кемерово. Напомним, что 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес за собой 74 жизни.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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