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Традиции Страстной седмицы
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Традиции Страстной седмицы 

Мир24 1 час назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
У православных христиан началась Страстная неделя. Последняя неделя перед Пасхой — время самого строгого поста. Все дни Страстной седмицы церковь называет «великими». Староста Христорождественского храма Виктор Чернышев рассказал в интервью телеканалу «МИР 24», как верующие проводят Страстную неделю.
Страстная седмица — это время, когда верующие соблюдают самый строгий пост, с понедельника по четверг даже готовить ничего не принято. Это правда?
— Каждый верующий пост определяет для себя сам. Страстная седмица — это как бы финиш Великого поста. Если в начале мы строго постимся, готовим себя к Великому посту, то в финале нужно собрать все свои силы, прежде всего духовные, и достойно встретить Пасху. Что можно есть, расписано во многих книгах. Пост как таковой пришел к нам из разных монастырей Византии, а каждый монастырь постился по своему уставу. Единого канона нет. Сейчас православная церковь выработала рекомендации, но человек может в силу каких-то обстоятельств получить определенные послабления.
Подробности смотрите в видеоролике.
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