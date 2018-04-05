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Звонок Путина не вызволил активиста «СТОП ГОКа» из-под ареста
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Звонок Путина не вызволил активиста «СТОП ГОКа» из-под ареста 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
4 апреля 2018 года в Сосновском райсуде рассматривалось дело активистов движения «СТОП ГОК» Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева. Обоим предъявлено обвинение в хулиганстве и попытке поджога имущества на стройплощадке Томинского ГОКа по мотивам идеологической ненависти (ч.3 ст.30, ч.2 ст.167, ч.2 ст.213 УК РФ), передает "Уралинформбюро".
По версии следствия, мужчины были задержаны в ночь на 11 сентября 2017 года во время поджога штабелей леса на территории будущего предприятия РМК. Вдоль забора стройплощадки были найдены палки с гвоздями, мешавшие проезду, и баннеры: «Вы все умрете» и «Верните деньги…!». Скорее всего, таким образом активисты «СТОП ГОКа» предполагали выдать пожар за акцию протеста работников ГОКа.
В ходе судебного заседания Г. Асатуллин свою вину не признал. Его адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обвинение выступило против, и суд поддержал его позицию.
Защитник активиста «СТОП ГОКа» Андрей Лепехин отметил, что по данным обвинения, деятельность движения направлена на противодействие госорганам. Однако в поддержку «СТОП ГОКа» высказывался сам президент РФ Владимир Путин, подчеркнул А. Лепехин и потребовал привлечь его в качестве свидетеля. Вот только он забыл упомянуть, что в канун мартовских выборов главы государства общественники выразили недоверие В. Путину и собрали в поддержку своей позиции 3000 подписей, которые предоставили в администрацию президента РФ.
В ноябре 2017 года глава государства действительно звонил одному из лидеров организации, но только для того, чтобы вывести взаимоотношения властей Челябинской области и активистов на новый уровень. На инициированной после этого встрече с главой региона Борисом Дубровским представители «СТОП ГОКа» сразу выставили ультиматум об отставке регионального министра экологии.
Дальше — больше. В ходе обсуждения проекта Томинского ГОКа на площадке южноуральской Общественной палаты общественники из «СТОП ГОКа» несколько раз демонстративно покидали зал из-за несогласия с очередностью докладов и тем к обсуждению. При этом заседания транслировались в прямом эфире, и свидетелей такого неконструктивного диалога оказалась не одна тысяча.
По всей вероятности, «СТОП ГОК» в очередной раз стремится всеми средствами удержаться на гребне информационной волны, забыв о решении формировавшихся десятилетиями экологических проблем региона, требующих вдумчивого и конструктивного подхода.
Ранее по теме: Путин разбил ультиматумы «СТОП ГОКа»
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