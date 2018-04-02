Актёр озвучки подтвердил возвращение Splinter Cell

21 марта в Instagram бразильского актёра Тьяго Замбрано появился постер Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction с подписью: «Возвращаюсь, чтобы озвучить старого друга. Мой голос принадлежит Сэму Фишеру». Когда же история получила огласку, актёр удалил публикацию, но скриншот поста сохранился.

Что интересно, Замбрано действительно озвучивал Фишера на португальском, но не в переосмыслении 2010 года, а в последней на сегодня игре франшизы — Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist, вышедшей в 2013 году. Неизвестно, почему для своего объявления он выбрал картинку из Conviction.

Замбрано в титрах Splinter Cell: Blacklist