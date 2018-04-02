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Актёр озвучки подтвердил возвращение Splinter Cell
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Актёр озвучки подтвердил возвращение Splinter Cell 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
21 марта в Instagram бразильского актёра Тьяго Замбрано появился постер Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction с подписью: «Возвращаюсь, чтобы озвучить старого друга. Мой голос принадлежит Сэму Фишеру». Когда же история получила огласку, актёр удалил публикацию, но скриншот поста сохранился.
Что интересно, Замбрано действительно озвучивал Фишера на португальском, но не в переосмыслении 2010 года, а в последней на сегодня игре франшизы — Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist, вышедшей в 2013 году. Неизвестно, почему для своего объявления он выбрал картинку из Conviction.
Замбрано в титрах Splinter Cell: Blacklist
В середине марта 2018 года на сайте канадского Amazon появилась страница Tom Clancy's Splinter Cell 2018 с наименованием товара, которое указывало на появление игры на выставке E3. До этого ходили слухи, что к роли Сэма Фишера в английском дубляже вернётся Майкл Айронсайд.
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