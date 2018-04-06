Беременная Анна Хилькевич прокатилась на велосипеде во время модного показа 

Актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич не боится кататься на велосипеде даже во время беременности. На днях звезда приняла участие в необычном модном показе, который организовала американская велосипедная марка Electra. В здании старого московского телеграфа на Тверской улице в Москве сразу несколько звезд продемонстрировали модели велосипедов данной марки. Среди них были и Елена Летучая, и Константин Крюков, и Надежда Сысоева, и Наталья Османн. Особое внимание публики заслужила Анна Хилькевич, которая рискнула принять участие в показе даже несмотря на свою беременность и уже довольно заметно округлившийся живот.
Стильно прокатиться на стильном велике со стильными людьми и не упасть. ☝🏼☺️Мой вчерашний вечер однозначно удался, 😌✊🏽
написала Анна Хилькевич в Instagram, поделившись фото с мероприятия.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 5 Апр 2018 в 2:22 PDT «Анечка, береги себя», «Ой будь осторожна!», «Вы же беременна и на велике рассекаете? Я вами восхищаюсь», — беспокоятся за Анну подписчики. Они также указали, что Анна заметно похорошела в ожидании малыша.
Напомним, о своей второй беременности Анна Хилькевич официально объявила 2 апреля. Звезда показала фотографию с округлившимся животиком и призналась, что некоторые поклонники умудрились догадаться даже раньше, чем она сама. Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 2 Апр 2018 в 8:25 PDT Напомним, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в августе 2015 года. До этого события они встречались два года. А в сентябре стало известно о первой беременности актрисы. Анна и Артур стали родителями 14 декабря 2015 года. У них появилась дочка Арианна. Актриса, кстати, всегда относилась серьезно к вопросам материнства. Она даже завела видеоблог для тех, кто хотел бы стать мамой. Кроме того, Анна уже признавалась журналистам, что мечтает родить троих детей. О своей семье Анна также рассказала нашему порталу «Летидор» в эксклюзивном интервью. Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 12 Янв 2018 в 12:47 PST Добавим, что недавно Анна Хилькевич завела дочери Instagram-аккаунт и показала ее архивные фото. Фото: Instagram / @annakhilkevich Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!