Беременная Анна Хилькевич прокатилась на велосипеде во время модного показа

Стильно прокатиться на стильном велике со стильными людьми и не упасть. ☝🏼☺️Мой вчерашний вечер однозначно удался, 😌✊🏽

написала Анна Хилькевич в Instagram, поделившись фото с мероприятия.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 5 Апр 2018 в 2:22 PDT «Анечка, береги себя», «Ой будь осторожна!», «Вы же беременна и на велике рассекаете? Я вами восхищаюсь», — беспокоятся за Анну подписчики. Они также указали, что Анна заметно похорошела в ожидании малыша.