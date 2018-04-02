Сосульки-убийцы в Архангельске: кто должен с ними бороться и куда жаловаться, если этого не происходит

Архангельск постепенно приходит весна. С первым едва заметным теплом с крыш начинают расти длинные заборы сосулек и снежные навесы, готовые в любой момент съехать вниз. Некоторые территории города уже перекрыты предупреждающими лентами. Мы узнали, что делать, если вы нашли в городе небезопасное место, куда обращаться, если сами пострадали и кто несет ответственность за безопасность прохожих.

1. Если пострадали, подавайте на виновника в суд Опасный слой льда на пешеходной части образуется именно под сосульками, поэтому больше риска травмироваться именно в таких местах — есть вероятность поскользнуться или получить по голове куском льда. В департаменте городского хозяйства нам объяснили, что убирать сосульки и чистить крыши, а также предупреждать прохожих о возможной опасности в процессе этих работ должна управляющая компания, если речь идет о жилом доме. Или собственник, если это, например, торговый центр.

— Снег с крыши или лед может упасть на человека или на автомобиль. Если все-таки произошла беда и был нанесен ущерб здоровью или имуществу, нужно обращаться в суд, и подать иск на собственника или управляющую компанию, именно они несут за это ответственность, — объясняет Николай Боровиков , экс-глава Ломоносовского округа, директор департамента городского хозяйства. — Чистка крыш и сбивание сосулек — это сезонные мероприятия, которые проводят не по просьбе жильцов или прохожих, а по плану самих организаций. Однако если где-то недобросовестно относятся к этому, нужно сообщить об этом нам.

В Архангельске уже были случаи, когда прохожие получали травму из-за сорвавшегося внезапно с крыши магазина пласта снега. Вину собственника доказать реально, в таком случае пострадавший получает компенсацию. Однако не все так просто с жилыми домами — тут надо четко понимать, кто заплатит за эти работы в жилом доме. Если собственники квартир отказываются платить, крышу не почистят, и это может стать причиной трагедии.

2. Будьте внимательными по пути

Многих неприятных ситуаций можно избежать, если быть осторожным. Крыши начинают активно сбрасывать снег и сосульки при температуре от двух градусов ниже нуля и выше. Нужно оценивать с точки зрения безопасности те пути, которыми вы ходите на работу, а ваши дети — на учебу. Сосульки и глыбы льда могут весить десятки килограммов, поэтому лучше не рисковать. Такое падение может быть смертельно опасным. Лучше сменить траекторию и пройти чуть больше, чем спешить по привычному маршруту и попасть под обвал.

Архангельской области — Весна этого года не должна быть критичной по таким происшествиям, — комментирует пресс-секретарь МЧС Дмитрий Чистяков . — Уже много снега сдуло во время сильных ветров, и на крышах большого количества домов снега просто нет. Периоды, когда все тает, довольно кратковременны. И ночью подтаявший снег подмораживается, поэтому процесс идет постепенно. Так что массовых инцидентов быть не должно, однако быть внимательным все-таки стоит. Есть дома, где стаявший снег стекает во внутренние канализации. А есть крыши, где скатная кровля, и они более опасны.

3. Если под силу, сбивайте наледь сами

Если управляющая компания долго думает, попробуйте сами проверить, насколько защищен козырек подъезда. Можно сделать то, что под силу, самим — сбить наледь доской и лопатой, если дотянуться легко. Владельцам частных домов надо срочно сбросить снег с крыльца и дровников, — снег набирает влагу и становится тяжелым. Он может разрушить эти конструкции. Есть скаты кровель, которые копят снег, если есть вероятность, что снег обрушится, — лучше этого не ждать. И самим вмешаться.

— Судебная практика говорит о том, что порой ответственность за падение льда на людей или на автомобиль несут, например, люди, у которых с балкона обвалились сосульки, — комментирует Дмитрий Чистяков. — Была такая ситуация. Балкон был переделан под скатную крышу предыдущим владельцем недвижимости, однако по суду ответственность нес настоящий владелец, который не предпринял мер по освобождению кровли от снега и льда и допустил его падение.

4. Куда звонить, если нашли опасные места

Если вы видите опасную территорию, не обнесенную предупреждающей лентой, но не знаете, кто несет ответственность за этот участок, можно позвонить в приемную главы этого территориального округа. Вот необходимые телефоны приемных территориальных округов Архангельска, по которым можно сообщить о потенциальной опасности или задать вопросы.

Октябрьский: 8 818 228-81-40;Ломоносовский: 8 818 268-31-61;Соломбальский: 8 818 222-33-33;Северный: 8 818 224-55-17;Варавино-Фактория: 8 818 268-58-23;Маймаксанский: 8 818 224-60-05;Майская горка: 8 818 268-58-23;Исакогорский и Цигломенский: 8 818 229-59-67.