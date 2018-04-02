В Москве открылась фотовыставка из архивов Курчатовского института

В основу экспозиции легли фотографии из архива Курчатовского института, которые помогут найти ответы на многие вопросы: как рождался мирный атом, кем были созданы советская атомная подводная лодка и первый в мире атомный ледокол «Ленин», зачем нужны «ловушки для солнца», когда возникла ядерная медицина, и кто помог советским генетикам сохранить многие научные направления, откуда распространился первый советский Интернет, и почему сегодня наукой заниматься престижно и перспективно.

Увидеть уникальные снимки можно на Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах столицы, а также в центре улицы Арбат в период с 2 по 15 апреля.