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В Москве открылась фотовыставка из архивов Курчатовского института
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В Москве открылась фотовыставка из архивов Курчатовского института 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В столице сегодня открылась фотовыставка «75 лет для страны и мира», посвященная юбилею Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
В основу экспозиции легли фотографии из архива Курчатовского института, которые помогут найти ответы на многие вопросы: как рождался мирный атом, кем были созданы советская атомная подводная лодка и первый в мире атомный ледокол «Ленин», зачем нужны «ловушки для солнца», когда возникла ядерная медицина, и кто помог советским генетикам сохранить многие научные направления, откуда распространился первый советский Интернет, и почему сегодня наукой заниматься престижно и перспективно.
Увидеть уникальные снимки можно на Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах столицы, а также в центре улицы Арбат в период с 2 по 15 апреля.
Курчатовский институт был организован в Москве в 1943 году как Лаборатория №2 для решения проблемы создания советской атомной бомбы. В итоге он стал родоначальником множества направлений практически по всему спектру современной науки. Игорь Курчатов и его последователи не только решили в кратчайшие сроки военную задачу по созданию ядерного оружия, но и создали новую атомную науку.
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