«Сельмаш» готов погасить долги «Кировского Машзавода 1 Мая» 

Об этом на портале банкротств сообщила конкурсный управляющий предприятия-должника Ольга Горева. Судебное заседание по вопросу рассмотрения заявления о признании требований погашенными назначено на 6 апреля. «Определением Арбитражного суда Кировской области удовлетворено заявление АО „Завод „Сельмаш“ о намерении погасить требование к должнику — ОАО „Кировский машзавод 1 Мая“ — по обязательным платежам, включенным в реестр требований кредиторов, в сумме 115 млн 949 тысяч 605 рублей 43 копейки“, — говорится в сообщении. Напомним, последние несколько лет „Машзавода 1 Мая“ испытывал серьезные финансовые трудности. С началом кризиса »РЖД», на работу с которыми изначально был ориентирован завод, перестало размещать заказы и выкупать ранее сделанную на предприятии продукцию. Переговоры с железнодорожниками ни к чему не приводили, и в 2015 году обросший долгами завод начал проходить процедуру банкротства. В 2016 году завод «Сельмаш», которым в то время руководил Александр Чурин, выкупил основную часть долгов завода и начал настаивать на его банкротстве. Представители интересов основного акционера предприятия — компании «АС Пром», которая выкупила часть долга машзавода у банка «ВТБ-24», выступали категорически против признания несостоятельности. Они объясняли действия Чурина желанием развалить завод и вывести активы. В октябре прошлого года ОАО «Кировский машзавод 1 мая» все-таки было признано банкротом, возникли слухи о ликвидации предприятия, но они не нашли подтверждении. Полтора месяца назад в министерстве промышленности Кировской области заявили, что ситуация на предприятии стабильная, задолженности по зарплате нет. Заключены договоры на изготовление 32 единиц техники — бюджет на 2018 год запланирован в размере 1,8 млрд рублей.
Фото: правительство Кировской области