Во Владивостоке задержали крупную партию автомасла с признаками контрафакта

ВЛАДИВОСТОК , 6 апр — РИА Новости . Таможенники Морского порта Владивостока задержали спрятанные за легально ввозимым товаром 16 тысяч литров автомобильного масла с товарными знаками Toyota и Honda, не указанными в декларации, сообщает Владивостокская таможня.

"Российский импортер подал во Владивостокский таможенный пост Владивостокской таможни таможенную декларацию на ввоз 777 коробок автомобильных масел марок Castle, Hamp, Mitsubishi и Subaru. При таможенном досмотре оказалось, что задекларированный товар находился только в первых рядах контейнера, прибывшего из Японии . Около 90% заявленного товара (682 коробки) имеет иные торговые марки", — говорится в сообщении.

Так, таможенники обнаружили автомобильные масла Toyota (10 876 литров) и Honda (5 344 литра).

Таможенники направили обращение представителям правообладателей, которые определят признаки контрафактности и нанесенный ущерб.

Административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака предусматривает штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.