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Во Владивостоке задержали крупную партию автомасла с признаками контрафакта
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Во Владивостоке задержали крупную партию автомасла с признаками контрафакта 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Vladnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Таможенники Морского порта Владивостока задержали спрятанные за легально ввозимым товаром 16 тысяч литров автомобильного масла с товарными знаками Toyota и Honda, не указанными в декларации, сообщает Владивостокская таможня.
"Российский импортер подал во Владивостокский таможенный пост Владивостокской таможни таможенную декларацию на ввоз 777 коробок автомобильных масел марок Castle, Hamp, Mitsubishi и Subaru. При таможенном досмотре оказалось, что задекларированный товар находился только в первых рядах контейнера, прибывшего из Японии. Около 90% заявленного товара (682 коробки) имеет иные торговые марки", — говорится в сообщении.
Так, таможенники обнаружили автомобильные масла Toyota (10 876 литров) и Honda (5 344 литра).
Таможенники направили обращение представителям правообладателей, которые определят признаки контрафактности и нанесенный ущерб.
Административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака предусматривает штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.
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