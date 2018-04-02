Экс-глава регионального УФСИН возглавил управление транспорта Воронежа 

В понедельник, 2 апреля, Сергея Латынина назначили на пост и.о. руководителя управления транспорта администрации Воронежа.
Бывший начальник регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний с июня 2015 по март 2017 года работал в должности замдиректора по транспортной безопасности филиала «Службы транспортной безопасности» «Мосгортранса».
В сентябре прошлого года на пост и.о. главы управления транспорта был назначен Олег Миронов. Место стало вакантным после того, как пост покинул Владимир Анисимов. Чиновник уволился по собственному желанию.