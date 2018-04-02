Экс-начальник воронежского ФСИН возглавил городское управление транспорта 

Сергей Латынин получил опыт в сфере транспорта, работая в «Автолайне» Москвы. Экс-руководитель регионального УФСИН Сергей Латынин вернулся в Воронеж. Бывший силовик возглавил управления транспорта мэрии Воронежа. Информация о том, что Латынин исполняет обязанности главы управления транспорта появилась на сайте мэрии Воронежа в подельник, 2 апреля. Начальник регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Латынин уволился по собственному желанию в июне 2015 года. Согласно официальным данным, Латынин ушёл на пенсию по выслуге лет. Он занимал должность почти пять лет, с июля 2010 года. О настоящих причинах ухода с поста молодого руководителя можно силового ведомства только догадываться. По сведениям «Вести-Воронеж», после выхода на пенсию Сергей Латынин работал в службе безопасности московской транспортной компании «Автолайн». Там он набрался опыта в сфере транспорта, которого, видимо, посчитали достаточным, чтобы возглавить управление в городе-миллионнике. До недавнего времени управлением транспорта мэрии Воронежа руководит Олег Миронов. Его назначили исполнять обязанности главы подразделения в сентябре 2017 года. Прежде транспортом управлял Владимир Анисимов, который покинул пост по собственному желанию. За пять лет, с 2012 года, к нему у руководства накопились претензии.