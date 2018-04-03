В Сети возмущены стоимостью родов жены Дмитрия Тарасова

Ожидается, что малыш звездной пары появится на свет уже в июле нынешнего года. В преддверии радостного события отечественные СМИ подсчитали, во сколько же обойдутся роды жены Дмитрию Тарасову. По информации портала «Дни.ру», рожать анастасия Костенко будет в подмосковном клиническом госпитале «Лапино».

Цена в среднем составляет 450 ты­сяч рублей. В контракт входят ведение родов, лабораторные исследования, кардиотокография и УЗИ, анестезия, консультации гинеколога в течение по­лутора месяцев и другие опции,

уточнили журналистам в клинике.

Как отмечают некоторые СМИ, если роды будут принимать лучшие врачи клиники, сумма может вырасти до миллиона рублей.

В Сети бурно отреагировали на информацию о стоимости появления на свет будущего ребенка Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко: «Неужели у Костенко настолько проблемная беременность, что надо угрохать на естественный процесс целое состояние? Они рехнулись, что ли? Это же не болезнь, родить можно и по-человечески, самой, без анестезии», «Из грязи в князи», «Дайте мне 450 тысяч. Рожу», «Лучше бы помогли детям с онкологией», «Каждый по-своему с ума сходит», — комментирует аудитория.

Отметим, будущий малыш для Анастасии Костенко станет первенцем, а вот для Дмитрия Тарасова — уже вторым ребенком: у спортсмена есть дочь Ангелина (2009 года рождения) от первого брака. Некоторое время назад СМИ рассекретили пол будущего малыша Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова.

Фото: Instagram

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