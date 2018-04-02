Санитарное состояние дворов проверил Александр Панасенко во время обхода территории Тимирязевского

В субботу, 31 марта, глава управы Тимирязевского района Александр Панасенко совершил очередной обход территории с целью проверки санитарного состояния дворов. Маршрут пролегал от Дмитровского проезда до улицы Костякова. Об этом сообщил представитель управы.

 Во время обхода проверили содержание дворовых территорий и подъездов многоквартирных домов, проконтролировали организацию работы по рыхлению и вывозу снега, — поделился глава управы.

Помимо этого, Александр Панасенко дал поручение сотрудникам управляющих компаний очистить от граффити фасады домов, мусорные контейнеры, электрощитовые, спортивные площадки. (мю)