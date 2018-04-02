Ещё
Санитарное состояние дворов проверил Александр Панасенко во время обхода территории Тимирязевского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Санитарное состояние дворов проверил Александр Панасенко во время обхода территории Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В субботу, 31 марта, глава управы Тимирязевского района Александр Панасенко совершил очередной обход территории с целью проверки санитарного состояния дворов. Маршрут пролегал от Дмитровского проезда до улицы Костякова. Об этом сообщил представитель управы.
 Во время обхода проверили содержание дворовых территорий и подъездов многоквартирных домов, проконтролировали организацию работы по рыхлению и вывозу снега, — поделился глава управы.
Помимо этого, Александр Панасенко дал поручение сотрудникам управляющих компаний очистить от граффити фасады домов, мусорные контейнеры, электрощитовые, спортивные площадки. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
На встрече с главой управы Тимирязевского поговорят о благоустройстве Акция «Женское здоровье» состоится в больнице на Вучетича 31 марта В больнице на улице Вучетича бесплатно обследуют людей старшего возраста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться181
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России514
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки30
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение