Юлия Началова шокировала видом груди

Популярная певица Юлия Началова вновь подала повод заговорить о проблемах с грудью. Несколько лет назад артистке уже пришлось столкнуться с нарушениями в здоровье из-за груди, а точнее, из-за неудачной процедуры по коррекции ее формы. 37-летняя певица поделилась с подписчиками своего фотоблога новым снимком, на котором она изображена крупным планом. Многим фолловерам Юлии Началовой это изображение решительно не понравилось — в кадре почти всем бросилось в глаза то, что бюст исполнительницы выглядит совершенно непривлекательно, если не сказать сильнее. Действительно, в очень смелом декольте бюст Юлии был открыт как минимум наполовину. Обычно звезды, выходя на красную дорожку в таких откровенных нарядах, тщательно гримируют не только лицо, но и ту область, которую обнажают их платья. Возможно, Юлия Началова забыла об этом. На ее груди все заметили неэстетичные синие вены и сосуды.

«Что с грудью? Выглядит неестественной, это ужасно», — масса фолловеров артистки озвучили именно этот вопрос.

По данным МедикФорума, в 2013 году Юлия Началова призналась в том, что ей была неудачно выполнена пластика груди. Артистка, уже корректировавшая форму груди после рождения ребенка, решила довести фигуру до идеала и легла на повторную операцию. Однако молодой женщине занесли инфекцию, — это привело к тяжелым для нее последствиям. В какой-то момент Юлия находилась на волосок от смерти. Артистка уверяла, что вынула импланты, которые считала небезопасными для здоровья по ряду причин. Но вид груди у певицы на новом фото вызвал шквал комментариев о том, что грудь Началовой все же имеет искусственное происхождение. Но то, как она смотрится, побудил многих сделать вывод о том, что певице не повезло с пластическим хирургом. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)