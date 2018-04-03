ВШЭ выберет художников для росписи стен социальной рекламой 

Международный фестиваль социальной рекламы LIME объявляет приём работ в номинации Street-Art. Отмечается, что необычный формат позволит отразить социальные проблемы через городские реалии, фестиваль соберёт лучших дизайнеров и художников уже в третий раз.
В первом этапе авторы должны представить по электронной почте свои работы из портфолио, затем жюри выберет 10 лучших работ и разошлёт дизайнерам специальные задания.
В финал конкурса попадут три художника, которые претворят в жизнь свои эскизы 26 мая в медиадворе Высшей Школы Экономики. Приём работ продлится до 20 апреля, подробности условий конкурса можно узнать на сайте.